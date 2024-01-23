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Мужчина мечты: жена Брюса Уиллиса поделилась редкими архивными фото с мужем

23 января 2024, 14:14
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Брюс Уиллис
Источник: Depositphotos

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поделилась архивными фото со звездой и трогательно обратилась к своему возлюбленному. На снимках — счастливые моменты из их семейной жизни.

Эмма Хеминг показала Брюса Уиллиса на трогательных фото

Так, в публикации она описала свои мечты и жизнь, которую прожила вместе с Уиллисом.

— Когда я была маленькой девочкой, я мечтала только о том, чтобы влюбиться в мужчину своей мечты. Мечтала о белом заборе, семье и безусловной любви. Будьте осторожны в своих желаниях, потому что вы можете их получить, — поделилась своими мыслями Эмма.

Так, на снимках Уиллис присутствовал на родах Эммы, а также отмечает день рождения в кругу семьи.

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Фото: Емма Гемінг/ Instagram

На фото актер также наслаждается пляжным видом и гуляет с детьми.

Брюс Вілліс

Фото: Емма Гемінг/ Instagram

Кстати, в декабре пара отметила 16 лет совместной жизни. Правда, сама Эмма не уверена, что Брюс это осознает, как и то, что он серьезно болен. На одном из архивных фото Эмма нежно целует звезду кино в щеку.

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