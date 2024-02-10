Дружина Віктора Павліка, блогерка Катя Репяхова, розповіла, що їсть чоловік щодня на сніданок протягом 50 років. Як виявилося, вимоги до ранкового раціону в артиста мінімальні, та водночас їжа дуже здорова.

Чим снідає Віктор Павлік останні 50 років

Так, в Instagram Репяхова опублікувала відео, на якому снідає з Віктором Павліком. Вона показала, що артист їсть вівсянку на воді й одне варене яйце.

– Вівсянка без нічого. Без солі, цукру і масла – тільки на воді. Вода й овес – то коні їдять овес, тому і я їм, – сказав Павлік на відео.

До вівсянки додається і варене яйце, але тільки некруто. Якщо яйце переварене, то музикант його повертає.

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– Хороший кухар, це той, який вміє зварити яйце некруто. Щоб варити таке яйце, потрібно покласти його в холодну воду, довести до кипіння й варити дві чи дві з половиною хвилини. Або ж класти яйце кімнатної температури в киплячу воду і варити до 4 хвилин, – зазначив Віктор Павлік.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року, Віктор Павлік відмовився від операції на серці. Процедура була запланована на осінь, але артист не хоче цього робити. Його дружина Катя Репяхова не стала розкривати деталей цього рішення.