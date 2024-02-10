Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Без соли, сахара и масла: Виктор Павлик показал, чем завтракает последние 50 лет

10 февраля 2024, 14:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Віктор Павлік, Катерина Репяхова
Источник: Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика, блогерша Катя Репяхова, рассказала, что ест муж каждый день на завтрак на протяжении 50 лет. Как оказалось, требования к утреннему рациону у артиста минимальные, но при этом пища очень здоровая.

Чем завтракает Виктор Павлик последние 50 лет

Так, в Instagram Репяхова опубликовала видео, на котором завтракает с Виктором Павликом. Она показала, что артист ест овсянку на воде и одно вареное яйцо.

Віктор Павлік

Фото: Катя Репяхова/Instagram

— Овсянка без ничего. Без соли, сахара и масла — только на воде. Вода и овес — то кони едят овес, поэтому и я ем, — сказал Павлик на видео.

К овсянке также прилагается и вареное яйцо, но только всмятку. Если яйцо переварено, то музыкант его возвращает.

Сейчас смотрят
Віктор Павлік

Фото: Катя Репяхова/Instagram

— Хороший повар, это тот, который умеет сварить яйцо всмятку. Чтобы варить такое яйцо, нужно положить его в холодную воду, довести до кипения и варить две-две с половиной минуты. Или же класть яйцо комнатной температуры в кипящую воду и варить около 4 минут, — отметил Виктор Павлик.

Напомним, что в ноябре 2023 года, Виктор Павлик отказался от операции на сердце. Процедура была запланирована на осень, но артист не хочет этого делать. Его жена Катя Репяхова не стала раскрывать деталей этого решения.

Читайте также:
Даша КвітковаКартошку не ем, от гречки задыхаюсь: Квиткова рассказала о своем рационе питания

Теги
Виктор Павлик Катя Репяхова
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь