Жена Виктора Павлика, блогерша Катя Репяхова, рассказала, что ест муж каждый день на завтрак на протяжении 50 лет. Как оказалось, требования к утреннему рациону у артиста минимальные, но при этом пища очень здоровая.

Чем завтракает Виктор Павлик последние 50 лет

Так, в Instagram Репяхова опубликовала видео, на котором завтракает с Виктором Павликом. Она показала, что артист ест овсянку на воде и одно вареное яйцо.

— Овсянка без ничего. Без соли, сахара и масла — только на воде. Вода и овес — то кони едят овес, поэтому и я ем, — сказал Павлик на видео.

К овсянке также прилагается и вареное яйцо, но только всмятку. Если яйцо переварено, то музыкант его возвращает.

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— Хороший повар, это тот, который умеет сварить яйцо всмятку. Чтобы варить такое яйцо, нужно положить его в холодную воду, довести до кипения и варить две-две с половиной минуты. Или же класть яйцо комнатной температуры в кипящую воду и варить около 4 минут, — отметил Виктор Павлик.

Напомним, что в ноябре 2023 года, Виктор Павлик отказался от операции на сердце. Процедура была запланирована на осень, но артист не хочет этого делать. Его жена Катя Репяхова не стала раскрывать деталей этого решения.