Переможці Євробачення 2022 Kalush Orchestra вирішили осучаснити свої образи, але в той же час лишити традиційні українські елементи, що є візитівкою колективу.

Так, сопілкар Тимофій Музичук змінив гуцульський стрій на стилізовану орнаментом куртку та шапку. Лідер гурту Олег Псюк також зняв кептар та одягнув стилізовану орнаментом сорочку. В цілому, тепер у всіх учасників Kalush Orchestra схожий орнамент в одязі.

Без гуцульського стрію і кептару: учасники Kalush Orchestra осучаснили свої образи / 4 зображення

У нових образах гурт вже виступав, з’явившись у них на концерті в Парижі.

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Ба більше, Kalush Orchestra анонсували вихід англомовного трека і кліп до нього. Прем’єра відбудеться 3 березня. Колектив заспіває про зміни, проте про які саме, поки що невідомо.

Крім того, у березні Kalush Orchestra відправляться у свій другий тур Америкою. Під час першого концертного туру США і Канадою у 2022 році, їм вдалося зібрати 60 млн гривень на допомогу Україні.