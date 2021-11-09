Беріть задоволення у свої руки: Демі Ловато випустила секс-іграшку

Американська співачка Демі Ловато випускає власний вібратор за $79, названий Demi Wand.

– Представляю Demi Wand! Я хотіла створити свою власну секс-іграшку, щоб позбутися від стигми задоволення та вивести ваші сексуальні стосунки на новий рівень, – зазначила Ловато.

Також вона опублікувала знімок, щоб користувачі одразу побачили товар. Іграшка продається в чохлі. Пристрій із діагоналлю 14 сантиметрів має вісім режимів вібрації.

На сайті, де продається пікантний товар, Ловато написала: Немає нічого більш надихаючого, ніж брати задоволення в свої руки.

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