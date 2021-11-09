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Беріть задоволення у свої руки: Демі Ловато випустила секс-іграшку

9 Листопада 2021, 10:17 Євгенія Шапоренко
Беріть задоволення у свої руки: Демі Ловато випустила секс-іграшку

Американська співачка Демі Ловато випускає власний вібратор за $79, названий Demi Wand.

– Представляю Demi Wand! Я хотіла створити свою власну секс-іграшку, щоб позбутися від стигми задоволення та вивести ваші сексуальні стосунки на новий рівень, – зазначила Ловато.

Також вона опублікувала знімок, щоб користувачі одразу побачили товар. Іграшка продається в чохлі. Пристрій із діагоналлю 14 сантиметрів має вісім режимів вібрації.

На сайті, де продається пікантний товар, Ловато написала: Немає нічого більш надихаючого, ніж брати задоволення в свої руки.

Що пишуть користувачі мережі:

  • О, мені сподобалося, чи буде доставлення до Бразилії?
  • Мабуть, уже розпродано.
  • Ух ти, це круто.
  • Я хочу це. Ти можеш бути моєю цукровою матусею?
  • Не чекав на це, але мені подобається, що це сталося. Демі тут, усуваючи ще одне тавро. Мені це подобається.
  • Я дивлюся, що наближається ціла колекція.
  • Тепер ми зможемо взяти такі самі високі ноти, як і ви.
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Демі Ловато
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