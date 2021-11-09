Беріть задоволення у свої руки: Демі Ловато випустила секс-іграшку

Американська співачка Демі Ловато випускає власний вібратор за $79, названий Demi Wand.
– Представляю Demi Wand! Я хотіла створити свою власну секс-іграшку, щоб позбутися від стигми задоволення та вивести ваші сексуальні стосунки на новий рівень, – зазначила Ловато.
Також вона опублікувала знімок, щоб користувачі одразу побачили товар. Іграшка продається в чохлі. Пристрій із діагоналлю 14 сантиметрів має вісім режимів вібрації.
На сайті, де продається пікантний товар, Ловато написала: Немає нічого більш надихаючого, ніж брати задоволення в свої руки.
Що пишуть користувачі мережі:
- О, мені сподобалося, чи буде доставлення до Бразилії?
- Мабуть, уже розпродано.
- Ух ти, це круто.
- Я хочу це. Ти можеш бути моєю цукровою матусею?
- Не чекав на це, але мені подобається, що це сталося. Демі тут, усуваючи ще одне тавро. Мені це подобається.
- Я дивлюся, що наближається ціла колекція.
- Тепер ми зможемо взяти такі самі високі ноти, як і ви.