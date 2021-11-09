Берите удовольствие в свои руки: Деми Ловато выпустила секс-игрушку

Американская певица Деми Ловато выпускает собственный вибратор за $79 под названием Demi Wand.

— Представляю Demi Wand! Я хотела создать свою собственную секс-игрушку, чтобы избавить от стигмы удовольствия и вывести ваши сексуальные отношения на новый уровень, — отметила Ловато.

Также она опубликовала снимок, чтобы пользователи сразу увидели товар. Игрушка продается в чехле. Устройство с диагональю 14 сантиметров имеет восемь режимов вибрации.

На сайте, где продается пикантный товар Ловато написала: Нет ничего более вдохновляющего, чем брать удовольствие в свои руки.

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