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Берите удовольствие в свои руки: Деми Ловато выпустила секс-игрушку

9 ноября 2021, 10:17 Євгенія Шапоренко
Берите удовольствие в свои руки: Деми Ловато выпустила секс-игрушку

Американская певица Деми Ловато выпускает собственный вибратор за $79 под названием Demi Wand.

— Представляю Demi Wand! Я хотела создать свою собственную секс-игрушку, чтобы избавить от стигмы удовольствия и вывести ваши сексуальные отношения на новый уровень, — отметила Ловато.

Также она опубликовала снимок, чтобы пользователи сразу увидели товар. Игрушка продается в чехле. Устройство с диагональю 14 сантиметров имеет восемь режимов вибрации.

На сайте, где продается пикантный товар Ловато написала: Нет ничего более вдохновляющего, чем брать удовольствие в свои руки.

Что пишут пользователи сети:

  • О, мне понравилось, будет ли доставка ли в Бразилию?
  • Вероятно, уже распродан.
  • Ух ты, это здорово.
  • Я хочу это. Ты можешь быть моей сахарной мамочкой?
  • Не ожидал этого, но мне нравится, что это произошло. Деми здесь, устраняя еще одно клеймо. Мне это нравится.
  • Я смотрю, что грядет целая коллекция.
  • Теперь мы сможем взять такие же высокие ноты, как и вы.
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