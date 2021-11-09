Берите удовольствие в свои руки: Деми Ловато выпустила секс-игрушку

Американская певица Деми Ловато выпускает собственный вибратор за $79 под названием Demi Wand.
— Представляю Demi Wand! Я хотела создать свою собственную секс-игрушку, чтобы избавить от стигмы удовольствия и вывести ваши сексуальные отношения на новый уровень, — отметила Ловато.
Также она опубликовала снимок, чтобы пользователи сразу увидели товар. Игрушка продается в чехле. Устройство с диагональю 14 сантиметров имеет восемь режимов вибрации.
На сайте, где продается пикантный товар Ловато написала: Нет ничего более вдохновляющего, чем брать удовольствие в свои руки.
Что пишут пользователи сети:
- О, мне понравилось, будет ли доставка ли в Бразилию?
- Вероятно, уже распродан.
- Ух ты, это здорово.
- Я хочу это. Ты можешь быть моей сахарной мамочкой?
- Не ожидал этого, но мне нравится, что это произошло. Деми здесь, устраняя еще одно клеймо. Мне это нравится.
- Я смотрю, что грядет целая коллекция.
- Теперь мы сможем взять такие же высокие ноты, как и вы.