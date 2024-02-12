Старша донька співачки Олі Полякової, блогерка Марія сказала, скільки заробляє на соцмережах.

Маша Полякова назвала свій заробіток

18-річна Маша сказала, в них у родині немає такого, щоб їй давали кишенькові гроші. Усе через те, що дівчина вже сама заробляє.

– Я блогерка, у мене багато зараз реклами в TikTok, Instagram, і ефіри я веду, – зазначила старша донька Полякової.

Вона додала, що в Instagram у неї близько 180 тис. підписників, а в TikTok – майже пів мільйона. Більше заробляє вона на другій соцмережі. Точну суму Маша не назвала, але сказала, що це близько 100 тис. грн на місяць.

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Наразі гроші Полякова ні на що не відкладає, але зізнається, не любить їх витрачати на подарунки.