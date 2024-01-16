Родина українського музиканта Віктора Пашника попрощалася з пʼятирічним сином бандуриста Велесом. Малюк більше місяця провів у комі після операції з видалення молочних зубів, що йому зробили під загальним наркозом.

Бандурист Віктор Пашник поховав сина Велеса

На прощання з маленьким Велесом Пашником прийшли рідні, друзі, сусіди та місцеві жителі. Його прабабуся Ірина Іванюк до останнього хотіла вірити в те, що хлопчик отямиться. За це молилися усі родичі.

– Онук ніколи не хворів. Був веселим хлопчиком, ніколи ні на що не скаржився. А тепер — така біда. Коли Велес лежав у лікарні, ми весь час, кожного дня передзвонювалися, чи реагує. Дитина понад 35 діб пролежала під тими апаратами, – розповіла прабабуся малюка.

Сусідка родини Пашників Наталія Кубаєвич каже, що сталася “страшна, божевільна помилка”. Весь цей час Віктор Пашник підтримує свою дружину, яка була з сином у стоматології, де проводили операцію.

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Чому помер Велес Пашник

Про смерть хлопчика повідомив його батько 13 січня. В глибокій комі Велес опинився після оперативного втручання у стоматології ТОВ Орі Груп (Ori-Dent). Там йому видаляли два молочні зуби під загальним знеболенням.

Під час операції в дитини сталася зупинка серця, але лікарям вдалося запустити його знову. Хлопчика перевели до реанімаційного відділення лікарні Святого Миколая. Тут батькам повідомили, що Велес пережив клінічну смерть під час операції, а в стоматології надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини. Прогнози лікарів були невтішні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за неналежне виконання професійних обов’язків. В стоматологічній клініці трагедію не коментують.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ, Віктор Пашник