Семья украинского музыканта Виктора Пашника попрощалась с пятилетним сыном бандуриста Велесом. Малыш больше месяца провел в коме после операции по удалению молочных зубов, которую ему сделали под общим наркозом.

Бандурист Виктор Пашник похоронил сына Велеса

На прощание с маленьким Велесом Пашником пришли родные, друзья, соседи и местные жители. Его прабабушка Ирина Иванюк до последнего хотела верить в то, что мальчик придет в себя. За это молились все родственники.

— Внук никогда не болел. Был веселым мальчиком, никогда ни на что не жаловался. А теперь — такая беда. Когда Велес лежал в больнице, мы все время, каждый день перезванивались, реагирует ли. Ребенок более 35 суток пролежал под теми аппаратами, — рассказала прабабушка малыша.

Соседка семьи Пашников Наталья Кубаевич говорит, что произошла “страшная, сумасшедшая ошибка”. Все это время Виктор Пашник поддерживает свою жену, которая была с сыном в стоматологии, где проводили операцию.

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Почему умер Велес Пашник

О смерти мальчика сообщил его отец 13 января. В глубокой коме Велес оказался после оперативного вмешательства в стоматологии ООО Ори Групп (Ori-Dent). Там ему удаляли два молочных зуба под общим обезболиванием.

Во время операции у ребенка произошла остановка сердца, но врачам удалось запустить его снова. Мальчика перевели в реанимационное отделение больницы Святого Николая. Здесь родителям сообщили, что Велес пережил клиническую смерть во время операции, а в стоматологии слишком долго проводили реанимационные мероприятия, что привело к тяжелому состоянию ребенка. Прогнозы врачей были неутешительны.

Правоохранители открыли уголовное производство за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. В стоматологической клинике трагедию не комментируют.

Фото: Суспільне Ивано-Франковск, Виктор Пашник