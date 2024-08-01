Артист Андрій Данилко показався в компанії російської співачки Алли Пугачової. Шоумен похвалився їхнім спільним новим знімком.
Данилко знявся в обнімку з Пугачовою
В Instagram Данилко оприлюднив нове фото, на якому знявся в компанії Пугачової. На знімку Андрій постав у звичному для себе вбранні – у спортивній кофті, темних штанах і білих кросівках. Алла ж позувала в чорних шортах, блузі, накидці, об’ємному капелюсі і в туфлях темного кольору.
Знімок був зроблений під час проведення музичного фестивалю латвійської співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі.
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Реакція мережі
Варто зазначити, що думка українців щодо спільного кадру зірок розділилася. Хтось оцінив знімок, зазначивши, що Пугачова проти війни, хтось же все одно вважає недоречним фотографуватися з росіянами.
- Ось, що значить людяність і щирість. Прекрасний приклад, де дві легенди десятиліттями несуть її у своїх серцях!
- Дуже сумно, що така велика особистість українського шоу-бізнесу досі шукає хороших росіян.
- Легенди! Дякую вам, Андрію, за вашу творчість, вашу позицію, чесність і доброту! Незважаючи ні на що, ви допомагаєте людям відволікатися від суворої буденності, і вірити в краще! Аллі Борисівні низький уклін!
- Супер! Поважаю, люблю! Найкращі! Дякую за адекватне ставлення до всього, що відбувається!
- Невже ви не усвідомлюєте недоречність цього фото?
- Ось це і є розмивання кордонів. Прикро.
- Фото неймовірні! Геніальні, одні з найкращих!
- Справжні незалежні зірки.
- Це фото максимально недоречне. Поки росіяни воюють проти нас, не нормально їх тягнути в наш простір!