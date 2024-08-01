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Андрій Данилко показався в компанії Алли Пугачової – думка українців розділилася

1 Серпня 2024, 08:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Данилко знявся в обнімку з Пугачовою
Джерело: Андрій Данилко

Артист Андрій Данилко показався в компанії російської співачки Алли Пугачової. Шоумен похвалився їхнім спільним новим знімком.

Данилко знявся в обнімку з Пугачовою

В Instagram Данилко оприлюднив нове фото, на якому знявся в компанії Пугачової. На знімку Андрій постав у звичному для себе вбранні – у спортивній кофті, темних штанах і білих кросівках. Алла ж позувала в чорних шортах, блузі, накидці, об’ємному капелюсі і в туфлях темного кольору.

Знімок був зроблений під час проведення музичного фестивалю латвійської співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі.

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Реакція мережі

Варто зазначити, що думка українців щодо спільного кадру зірок розділилася. Хтось оцінив знімок, зазначивши, що Пугачова проти війни, хтось же все одно вважає недоречним фотографуватися з росіянами.

  • Ось, що значить людяність і щирість. Прекрасний приклад, де дві легенди десятиліттями несуть її у своїх серцях!
  • Дуже сумно, що така велика особистість українського шоу-бізнесу досі шукає хороших росіян.
  • Легенди! Дякую вам, Андрію, за вашу творчість, вашу позицію, чесність і доброту! Незважаючи ні на що, ви допомагаєте людям відволікатися від суворої буденності, і вірити в краще! Аллі Борисівні низький уклін!
  • Супер! Поважаю, люблю! Найкращі! Дякую за адекватне ставлення до всього, що відбувається!
  • Невже ви не усвідомлюєте недоречність цього фото?
  • Ось це і є розмивання кордонів. Прикро.
  • Фото неймовірні! Геніальні, одні з найкращих!
  • Справжні незалежні зірки.
  • Це фото максимально недоречне. Поки росіяни воюють проти нас, не нормально їх тягнути в наш простір!
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Алла Пугачова Андрій Данилко
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