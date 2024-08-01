Артист Андрій Данилко показався в компанії російської співачки Алли Пугачової. Шоумен похвалився їхнім спільним новим знімком.

Данилко знявся в обнімку з Пугачовою

В Instagram Данилко оприлюднив нове фото, на якому знявся в компанії Пугачової. На знімку Андрій постав у звичному для себе вбранні – у спортивній кофті, темних штанах і білих кросівках. Алла ж позувала в чорних шортах, блузі, накидці, об’ємному капелюсі і в туфлях темного кольору.

Знімок був зроблений під час проведення музичного фестивалю латвійської співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі.

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Реакція мережі

Варто зазначити, що думка українців щодо спільного кадру зірок розділилася. Хтось оцінив знімок, зазначивши, що Пугачова проти війни, хтось же все одно вважає недоречним фотографуватися з росіянами.