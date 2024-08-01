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Андрей Данилко показался в компании Аллы Пугачевой — мнение украинцев разделилось

1 августа 2024, 08:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Данилко знявся в обнімку з Пугачовою
Источник: Андрій Данилко

Артист Андрей Данилко показался в компании российской певицы Аллы Пугачевой. Шоумен похвастался их общим новым снимком.

Данилко снялся в обнимку с Пугачевой

В Instagram Данилко обнародовал новое фото, на котором снялся в компании Пугачевой. На снимке Андрей предстал в привычном для себя наряде — в спортивной кофте, темных брюках и белых кроссовках. Алла же позировала в черных шортах, блузе, накидке, объемной шляпу и в туфлях темного цвета.

Снимок был сделан во время проведения музыкального фестиваля латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале.

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Реакция сети

Стоит отметить, что мнение украинцев насчет совместного кадра звезд разделилось. Кто-то оценил снимок, отметив, что Пугачева против войны, кто-то же все равно считает неуместным фотографироваться с россиянами.

  • Вот, что значит человечность и искренность. Прекрасный пример, где две легенды десятилетиями несут ее в своих сердцах!
  • Очень печально, что такая великая личность украинского шоу-бизнеса до сих пор ищет хороших россиян.
  • Легенды! Спасибо вам, Андрей, за ваше творчество, вашу позицию, честность, и доброту! Несмотря ни на что, вы помогаете людям отвлекаться от суровой обыденности, и верить в лучшее! Алле Борисовне низкий поклон!
  • Супер! Уважаю, люблю! Самые лучшие! Спасибо за адекватное отношение ко всему происходящему!
  • Неужели вы не осознаете неуместность этого фото?
  • Вот это и есть размывание границ. Обидно.
  • Фото невероятное! Гениальные, одни из лучших!
  • Настоящие независимые звезды.
  • Это фото максимально неуместно. Пока россияне воюют против нас, не нормально их тянуть в наше пространство!
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Алла Пугачева Андрій Данилко
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