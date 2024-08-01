Артист Андрей Данилко показался в компании российской певицы Аллы Пугачевой. Шоумен похвастался их общим новым снимком.

Данилко снялся в обнимку с Пугачевой

В Instagram Данилко обнародовал новое фото, на котором снялся в компании Пугачевой. На снимке Андрей предстал в привычном для себя наряде — в спортивной кофте, темных брюках и белых кроссовках. Алла же позировала в черных шортах, блузе, накидке, объемной шляпу и в туфлях темного цвета.

Снимок был сделан во время проведения музыкального фестиваля латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале.

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Реакция сети

Стоит отметить, что мнение украинцев насчет совместного кадра звезд разделилось. Кто-то оценил снимок, отметив, что Пугачева против войны, кто-то же все равно считает неуместным фотографироваться с россиянами.