Артист Андрей Данилко показался в компании российской певицы Аллы Пугачевой. Шоумен похвастался их общим новым снимком.
Данилко снялся в обнимку с Пугачевой
В Instagram Данилко обнародовал новое фото, на котором снялся в компании Пугачевой. На снимке Андрей предстал в привычном для себя наряде — в спортивной кофте, темных брюках и белых кроссовках. Алла же позировала в черных шортах, блузе, накидке, объемной шляпу и в туфлях темного цвета.
Снимок был сделан во время проведения музыкального фестиваля латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале.
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Реакция сети
Стоит отметить, что мнение украинцев насчет совместного кадра звезд разделилось. Кто-то оценил снимок, отметив, что Пугачева против войны, кто-то же все равно считает неуместным фотографироваться с россиянами.
- Вот, что значит человечность и искренность. Прекрасный пример, где две легенды десятилетиями несут ее в своих сердцах!
- Очень печально, что такая великая личность украинского шоу-бизнеса до сих пор ищет хороших россиян.
- Легенды! Спасибо вам, Андрей, за ваше творчество, вашу позицию, честность, и доброту! Несмотря ни на что, вы помогаете людям отвлекаться от суровой обыденности, и верить в лучшее! Алле Борисовне низкий поклон!
- Супер! Уважаю, люблю! Самые лучшие! Спасибо за адекватное отношение ко всему происходящему!
- Неужели вы не осознаете неуместность этого фото?
- Вот это и есть размывание границ. Обидно.
- Фото невероятное! Гениальные, одни из лучших!
- Настоящие независимые звезды.
- Это фото максимально неуместно. Пока россияне воюют против нас, не нормально их тянуть в наше пространство!