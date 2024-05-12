Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Гурт ABBA заспівав хіт Waterloo на Євробаченні 2024. Та є нюанс

12 Травня 2024, 16:53
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Abba
Джерело: Unsplash

Пісня шведського гурту ABBA під назвою Waterloo, що принесла країні перемогу на Євробаченні 50 років тому, знову пролунала на пісенному конкурсі.  Четвірка знову виступила на шоу, щоправда, у вигляді своїх цифрових голограм. Також глядачам показали запис переможного виступу ABBA у  1974 році.

Як гурт ABBA виступив на Євробаченні 2024

Учасники колективу раніше заявляли, що не планують воззʼєднання під час конкурсу в Мальме. Вони не виступали разом понад 40 років. Проте це вдалося зробити завдяки сучасним технологіям. Ці ж цифрові голограми вже використовувалися для концертів. Компанію їм склали виконавці Кончита Вурст,  Шарлотта Переллі та Карола.

Зараз дивляться

Як сприйняли перемогу ABBA шведи у 1974 році

Тріумф гурту налаштував про ABBA багатьох співгромадян. Музику колективу багато хто вважав надто комерційною, а представники руху Progg протестували проти приїзду конкурсу до Швеції. Супротив був настільки сильним, що Швеція вирішила взагалі відмовитися від участі у змаганні в 1976 році.

Таке ставлення до гурту зберігалося протягом доволі тривалого часу, хоча їхні платівки розліталися з полиць магазинів. Проте слухати їх було ознакою поганого тону та не схвалювалося у суспільстві. З часом усе змінилося – ABBA здобула визнання, на яке заслуговувала.

Читайте також:
найкращі меми про фінал євробачення 2024Крадена шуба та Білик від Іспанії: найкращі меми на Євробачення 2024

Теги
ABBA Євробачення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь