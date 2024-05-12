Пісня шведського гурту ABBA під назвою Waterloo, що принесла країні перемогу на Євробаченні 50 років тому, знову пролунала на пісенному конкурсі. Четвірка знову виступила на шоу, щоправда, у вигляді своїх цифрових голограм. Також глядачам показали запис переможного виступу ABBA у 1974 році.

Як гурт ABBA виступив на Євробаченні 2024

Учасники колективу раніше заявляли, що не планують воззʼєднання під час конкурсу в Мальме. Вони не виступали разом понад 40 років. Проте це вдалося зробити завдяки сучасним технологіям. Ці ж цифрові голограми вже використовувалися для концертів. Компанію їм склали виконавці Кончита Вурст, Шарлотта Переллі та Карола.

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Як сприйняли перемогу ABBA шведи у 1974 році

Тріумф гурту налаштував про ABBA багатьох співгромадян. Музику колективу багато хто вважав надто комерційною, а представники руху Progg протестували проти приїзду конкурсу до Швеції. Супротив був настільки сильним, що Швеція вирішила взагалі відмовитися від участі у змаганні в 1976 році.

Таке ставлення до гурту зберігалося протягом доволі тривалого часу, хоча їхні платівки розліталися з полиць магазинів. Проте слухати їх було ознакою поганого тону та не схвалювалося у суспільстві. З часом усе змінилося – ABBA здобула визнання, на яке заслуговувала.