Новий рік – пора сімейного затишку, відпочинку та перегляду фільмів. Хоч Сам удома – це класика всіх часів, Факти ICTV пропонують вам декілька нових новорічних фільмів від Netflix.

Аромат кохання

Жанр: романтична комедія

Історія про жінку, яка наважується шукати своє щастя на сайті знайомств. На неї чекатиме поїздка до родини її онлайн-хлопця на Різдво. Але її надурили. Коли вона знайомиться наживо зі своїм коханим, то розуміє, що Джош – не той, за кого себе видавав в інтернеті. Але ж Різдво – це свято, оповите любов’ю та вірою в чудеса. Справжня пригода тільки починається…

Різдво в Каліфорнії. Вогні великого міста

Жанр: драма

Фільм розповідає про закоханих Джозефа і Келлі, які за рік спільної праці перетворюють закинуту ферму в прибутковий бізнес. Невдовзі Різдво, чоловік вирішує, що зробити пропозицію напередодні свята – це хороша ідея. Звісно ж, Келлі відповідає взаємністю.

Закохані повністю заглиблюються в приготування весілля, але смерть матері Джозефа кардинально міняє плани пари.

У спадок чоловік отримує компанію, яка на межі банкрутства. Він змушений їхати у місто на вирішувати купу проблем. Келлі їде з майбутнім чоловіком.

Невдовзі дівчина розуміє, що нічого не знала про минуле життя Джозефа: шумне Сан-Франциско, багаті друзі та подруги – усе це не подобається Келлі.

Вона їде назад на ферму та своїм вчинком змушує чоловіка зробити складний вибір…

Ритм Різдва

Жанр: мелодрама, комедія

Історія про двох різних людей. Він – зірка шоу-бізнесу, вона – принципова журналістка.

Під час відпочинку зі своїми друзями зірковий репер випадково зіштовхується з дівчиною. Згодом головні герої зрозуміють, що між ними симпатія. Здається, це може перерости в дещо більше…

Хай іде сніг

Жанр: комедія, мелодрама

В переддень Різдва жителів Грейстауна зненацька застає снігопад: транспорт зупинився, дороги замело, а люди намагаються перечекати негоду в домівках. Лише одна дівчина вирішила вибратись із засніженого потяга на вулицю. Вона вирушає до маленької затишної забігайлівки, але ще не розуміє, що її вчинок стане причиною низки подій, які вплинуть не на одне життя…

Подарунки з неба

Жанр: комедія, мелодрама

У заклопотаної помічниці політика Еріки не має часу на особисте життя. Навіть на Різдво вона змушена летіти не до родини, а на тропічні острови, де знаходиться база BBC. Дівчина мусить закрити програму Подарунки з неба, для якої використовують військові вантажні літаки. Проте правління країни вважає недопустимим використання військової техніки для доставки різдвяних подарунків.

Жінка прибуває на острів, стежить за роботою військових та знайомиться з пілотом Ендрю Янцем…