Новый год – пора семейного уюта, отдыха и просмотра фильмов. Хотя Один дома – это классика всех времен, Факты ICTV предлагают вам несколько новых новогодних фильмов от Netflix.

Неуловимый аромат любви

Жанр: романтическая комедия

История о женщине, которая решается искать свое счастье на сайте знакомств. Ее будет ждать поездка к семье ее онлайн-парня на Рождество. Но ее обманули.

Когда она знакомится вживую со своим любимым, то понимает, что Джош – не тот, за кого себя выдавал в интернете. Но ведь Рождество – это праздник, полон любви и веры в чудеса. Настоящее приключение только начинается…

Рождество в Калифорнии. Огни большого города

Жанр: драма

Фильм рассказывает о влюбленных Джозефе и Келли, которые через год совместного труда превращают заброшенную ферму в хороший бизнес. Вскоре Рождество, мужчина решает, что сделать предложение в канун праздника – это хорошая идея. Конечно же, Келли отвечает взаимностью.

Влюбленные полностью углубляются в приготовление свадьбы, но смерть матери Джозефа кардинально меняет планы пары.

В наследство мужчина получает компанию, которая на грани банкротства. Он вынужден ехать в город и решать кучу проблем. Келли уезжает с будущим мужем.

Вскоре девушка понимает, что ничего не знала о прошлой жизни Джозефа: шумное Сан-Франциско, богатые друзья и подруги – все это не нравится Келли.

Она едет обратно на ферму и своим поступком заставляет мужчину принять сложное решение.

Ритм Рождества

Жанр: мелодрама, комедия

История о двух разных людях. Он – звезда шоу-бизнеса, она – принципиальная журналистка.

Во время отдыха со своими друзьями звездный рэпер случайно сталкивается с девушкой. Впоследствии главные герои поймут, что между ними симпатия. Кажется, это может перерасти в нечто большее…

Пусть идет снег

Жанр: мелодрама, комедия

В канун Рождества жителей Грейстауна неожиданно застает снегопад: транспорт остановился, дороги замело, а люди пытаются переждать непогоду в домах.

Лишь одна девушка решает выбраться из заснеженного поезда на улицу. Она отправляется в маленькую уютную забегаловку, но еще не понимает, что ее поступок становится причиной ряда событий, которые повлияют не на одну жизнь…

Подарки с неба

Жанр: комедия, мелодрама

У помощницы политика Эрики нет времени на личную жизнь. Даже на Рождество она вынуждена лететь не к семье, а на тропические острова, где находится база BBC.

Девушка должна закрыть программу Подарки с неба, для которой используются военные грузовые самолеты. Однако правление страны считает недопустимым использование военной техники для доставки рождественских подарков.

Женщина прибывает на остров, следит за работой военных и знакомится с пилотом Эндрю Янцем…