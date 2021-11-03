По всій Україні ремонт приватного будинку, квартири чи офісу, якщо порівняти 2018 і 2021 рік, здорожчав на 30%. І ціни продовжують стрімко зростати.

Залежно від виду ремонту, локації, обсягів замовлення, сьогодні доведеться викласти суму значно більшу, ніж кілька років тому. Наприклад, наразі, якщо замовляти ремонт під ключ на Кабанчику, в місті Київ, ціна становитиме від 5500 грн за м² квартири або офісного приміщення, і трохи дорожче за котедж — від 6 тис. грн за м².

В тому ж 2018-му мінімальна вартість становила 1999 грн за капітальний ремонт кожного квадратного метра вторинного житла.

У чому причина здорожчання

Систематична динаміка цін є неминучим процесом, особливо коли на економіку впливають відразу кілька істотних факторів, зокрема наслідки, викликані пандемією. Давайте розберемося, що послугувало причиною рекордного зростання цін на ремонт нерухомості.

Карантинні норми призвели до дефіциту працівників. Частина з них іногородні, включно з професіоналами вузької спеціальності, втратили можливість вільного переміщення. Ситуація викликала підвищення розцінок. Логістичні проблеми, закриття кордонів і збій поставок. Ввезення матеріалів ускладнюється, на ринку все частіше зіштовхуються з нестачею товару. Це призвело до здорожчання будматеріалів. Коливання валютних курсів та інфляція негативно позначаються на формуванні цінової політики, доступної для бюджету середньостатистичного українця.

А як щодо витрат на купівлю необхідних матеріалів для проведення робіт?

Підготовча закупівля: наскільки здорожчали будматеріали

Ремонтні роботи та оновлення інтер’єру вимагають купівлі додаткових інструментів, витратних і будівельних матеріалів, вартість яких значно збільшилася.

Пропонуємо вашій увазі невелику статистику здорожчання популярних оздоблювальних матеріалів, із зазначенням максимальних відміток у відсотках. Наскільки підскочила вартість:

Металопрокат – 100%

Утеплювачі – 40%

Дерево – 70%

Дорожний бітум – 60%

Гідроізоляція – 70%

Цегла – 90%

Труби — 130 %

Сухі суміші – 40%

Зросли ціни і на сантехніку, фурнітуру та електротовари, це обумовлено здорожчанням пластику на 70%. Експерти стверджують – динаміка продовжить рухатися вгору, і вже на початку 2022 року сміливо можна додати до витрат на ремонт ще 10% від сімейного бюджету.