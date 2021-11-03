По всій Україні ремонт приватного будинку, квартири чи офісу, якщо порівняти 2018 і 2021 рік, здорожчав на 30%. І ціни продовжують стрімко зростати.
Залежно від виду ремонту, локації, обсягів замовлення, сьогодні доведеться викласти суму значно більшу, ніж кілька років тому. Наприклад, наразі, якщо замовляти ремонт під ключ на Кабанчику, в місті Київ, ціна становитиме від 5500 грн за м² квартири або офісного приміщення, і трохи дорожче за котедж — від 6 тис. грн за м².
В тому ж 2018-му мінімальна вартість становила 1999 грн за капітальний ремонт кожного квадратного метра вторинного житла.
У чому причина здорожчання
Систематична динаміка цін є неминучим процесом, особливо коли на економіку впливають відразу кілька істотних факторів, зокрема наслідки, викликані пандемією. Давайте розберемося, що послугувало причиною рекордного зростання цін на ремонт нерухомості.
- Карантинні норми призвели до дефіциту працівників. Частина з них іногородні, включно з професіоналами вузької спеціальності, втратили можливість вільного переміщення. Ситуація викликала підвищення розцінок.
- Логістичні проблеми, закриття кордонів і збій поставок. Ввезення матеріалів ускладнюється, на ринку все частіше зіштовхуються з нестачею товару. Це призвело до здорожчання будматеріалів.
- Коливання валютних курсів та інфляція негативно позначаються на формуванні цінової політики, доступної для бюджету середньостатистичного українця.
А як щодо витрат на купівлю необхідних матеріалів для проведення робіт?
Підготовча закупівля: наскільки здорожчали будматеріали
Ремонтні роботи та оновлення інтер’єру вимагають купівлі додаткових інструментів, витратних і будівельних матеріалів, вартість яких значно збільшилася.
Пропонуємо вашій увазі невелику статистику здорожчання популярних оздоблювальних матеріалів, із зазначенням максимальних відміток у відсотках. Наскільки підскочила вартість:
- Металопрокат – 100%
- Утеплювачі – 40%
- Дерево – 70%
- Дорожний бітум – 60%
- Гідроізоляція – 70%
- Цегла – 90%
- Труби — 130 %
- Сухі суміші – 40%
Зросли ціни і на сантехніку, фурнітуру та електротовари, це обумовлено здорожчанням пластику на 70%. Експерти стверджують – динаміка продовжить рухатися вгору, і вже на початку 2022 року сміливо можна додати до витрат на ремонт ще 10% від сімейного бюджету.