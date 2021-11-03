По всей Украине ремонт частного дома, квартиры или офиса, сравнивая 2018 и 2021 год, подорожал на 30%. И цены продолжают стремительно расти.

В зависимости от вида ремонта, локации, объемов заказа, сегодня придется выложить сумму в разы крупнее, нежели несколько лет назад. Например, в настоящее время, заказывая ремонт под ключ на Кабанчике, в городе Киев, ценник составит от 5500 грн за м² квартиры или офисного помещения, и чуть дороже за коттедж — от 6 тыс. грн за м².

В том самом 2018-м, минимальная стоимость составляла 1999 грн за капитальный ремонт каждого квадратного метра вторички.

В чем причина подорожания

Систематическая динамика цен является неизбежным процессом, особенно когда на экономику влияет сразу несколько существенных факторов, включая последствия, вызванные пандемией. Давайте разберемся с тем, что послужило причиной рекордного роста цен на ремонт недвижимости.

Карантинные нормы привели к дефициту работников. Часть из них иногородние, включая профессионалов узкой специальности, лишились возможности свободного перемещения. Возникшая ситуация вызвала повышение расценок. Логистические проблемы, закрытие границ и сбой поставок. Ввоз материалов затрудняется, на рынке все чаще сталкиваются с нехваткой товара. Это привело к подорожанию стройматериалов. Колебание валютных курсов, инфляция, негативно сказываются на формировании ценовой политики, доступной для бюджета среднестатистического украинца.

А что касается расходов на покупку всего необходимого, что понадобится для проведения работ?

Подготовительные закупки: насколько подорожали стройматериалы

Ремонтные работы и обновление интерьера, требуют покупки дополнительных инструментов, расходных и строительных материалов, которые в разы увеличили свои цифры на ценниках.

Предлагаем вашему вниманию небольшую статистику по подорожанию популярных отделочных и других материалов, с указанием максимальных отметок в процентах. Насколько подскочила стоимость:

Металопрокат — 100%

Утеплители — 40%

Дерево — 70%

Дорожный битум — 60%

Гидроизоляция — 70%

Кирпич — 90%

Трубы — 130 %

Сухие смеси — 40%

Возросли цены и на сантехнику, фурнитуру и электротовары, это обусловлено подорожанием пластика на 70%. Эксперты утверждают — динамика будет продолжаться двигаться вверх, и уже в начале 2022 года смело можно прибавить к расходам на ремонт еще 10% от семейного бюджета.