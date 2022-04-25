На вулиці починає теплішати, а значить – настав час шашликів. Незважаючи на військовий стан, українці знайдуть спосіб вибратися на природу. Так, хтось живе у приватному будинку, хтось знаходиться на дачі, а хтось у більш безпечнішому регіоні.

До того ж, шашлик можна зробити і у квартирі, якщо у вас є електрошашличниця. Секрет правильного та смачного м’яса – в маринаді. Для шашлику можна взяти свинину, яловичину, баранину чи курку. Залежить від ваших уподобань.

Як замаринувати крильця на шашлик – читайте в матеріалі.

Простий маринад для крилець

Інгрідієнти:

курячі крильця – 1, 5 кг;

приправа для курки – 2 ч. л.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Промийте крильця під водою, висушіть і посоліть за смаком. Приправте крильця і ​​добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику щонайменше на годину. Замариновані крильця викладіть на сітку та жарте на мангалі до готовності.

Маринад із медово-соєвим соусом

Інгрідієнти:

крильця – 1, 5 кг:

соєвий соус – 4-5 ст. л.;

олія оливкова – 3 ст. л.;

мед рідкий – 2 ст. л.;

часник гранульований – 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.

сіль (за бажанням) – за смаком.

Спосіб приготування:

Крильця помийте, зріжте кінчики, висушіть і розділіть на дві частини. Складіть їх у будь-яку ємність і влийте в неї соєвий соус, оливкову олію, додайте мед. Всипте приправи. Посоліть до смаку (враховуючи солоність соєвого соусу). Перемішайте крильця і ​​відправте в холодильник на кілька годин. Замариновані крильця викладіть на сітку чи одягніть на шампури та жарте на багатті до готовності.

Лимонно-соєвий маринад

Інгредієнти:

курячі крильця – 700 г;

соєвий соус – 80 мл;

лимон – 100 г;

майонез – 2 ст. л.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

приправа для курки – 1 ч. л.

Спосіб приготування: