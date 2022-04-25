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З медом і лимоном: як замаринувати крильця на шашлик

25 Квітня 2022, 17:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Как замариновать крылышки на шашлык
Джерело: Pexels

На вулиці починає теплішати, а значить – настав час шашликів. Незважаючи на військовий стан, українці знайдуть спосіб вибратися на природу. Так, хтось живе у приватному будинку, хтось знаходиться на дачі, а хтось у більш безпечнішому регіоні.

До того ж, шашлик можна зробити і у квартирі, якщо у вас є електрошашличниця. Секрет правильного та смачного м’яса – в маринаді. Для шашлику можна взяти свинину, яловичину, баранину чи курку. Залежить від ваших уподобань.

Як замаринувати крильця на шашлик – читайте в матеріалі.

Простий маринад для крилець

Інгрідієнти:

  • курячі крильця – 1, 5 кг;
  • приправа для курки – 2 ч. л.;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Промийте крильця під водою, висушіть і посоліть за смаком.
  2. Приправте крильця і ​​добре перемішайте.
  3. Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику щонайменше на годину.
  4. Замариновані крильця викладіть на сітку та жарте на мангалі до готовності.

Маринад із медово-соєвим соусом

Інгрідієнти:

  • крильця – 1, 5 кг:
  • соєвий соус – 4-5 ст. л.;
  • олія оливкова – 3 ст. л.;
  • мед рідкий – 2 ст. л.;
  • часник гранульований – 1 ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л.
  • сіль (за бажанням) – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Крильця помийте, зріжте кінчики, висушіть і розділіть на дві частини.
  2. Складіть їх у будь-яку ємність і влийте в неї соєвий соус, оливкову олію, додайте мед. Всипте приправи. Посоліть до смаку (враховуючи солоність соєвого соусу).
  3. Перемішайте крильця і ​​відправте в холодильник на кілька годин.
  4. Замариновані крильця викладіть на сітку чи одягніть на шампури та жарте на багатті до готовності.

Лимонно-соєвий маринад

Інгредієнти:

  • курячі крильця – 700 г;
  • соєвий соус – 80 мл;
  • лимон – 100 г;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • сіль за смаком;
  • перець чорний мелений – за смаком;
  • приправа для курки – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Промийте та обсушіть крильця.
  2. Підготуйте миску для маринаду – влийте в неї соєвий соус, відіжміть сік із лимона, додайте майонез, приправу для курки, сіль, перець. Добре перемішайте.
  3. Залийте крильця маринадом і залиште у холодильнику на кілька годин.
  4. Замариновані крильця викладіть на сітку або одягніть на шампури та жарте на вогні до готовності.
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Теги
Рецепти, Шашлик
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