На вулиці починає теплішати, а значить – настав час шашликів. Незважаючи на військовий стан, українці знайдуть спосіб вибратися на природу. Так, хтось живе у приватному будинку, хтось знаходиться на дачі, а хтось у більш безпечнішому регіоні.
До того ж, шашлик можна зробити і у квартирі, якщо у вас є електрошашличниця. Секрет правильного та смачного м’яса – в маринаді. Для шашлику можна взяти свинину, яловичину, баранину чи курку. Залежить від ваших уподобань.
Як замаринувати крильця на шашлик – читайте в матеріалі.
Простий маринад для крилець
Інгрідієнти:
- курячі крильця – 1, 5 кг;
- приправа для курки – 2 ч. л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
- Промийте крильця під водою, висушіть і посоліть за смаком.
- Приправте крильця і добре перемішайте.
- Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику щонайменше на годину.
- Замариновані крильця викладіть на сітку та жарте на мангалі до готовності.
Маринад із медово-соєвим соусом
Інгрідієнти:
- крильця – 1, 5 кг:
- соєвий соус – 4-5 ст. л.;
- олія оливкова – 3 ст. л.;
- мед рідкий – 2 ст. л.;
- часник гранульований – 1 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.
- сіль (за бажанням) – за смаком.
Спосіб приготування:
- Крильця помийте, зріжте кінчики, висушіть і розділіть на дві частини.
- Складіть їх у будь-яку ємність і влийте в неї соєвий соус, оливкову олію, додайте мед. Всипте приправи. Посоліть до смаку (враховуючи солоність соєвого соусу).
- Перемішайте крильця і відправте в холодильник на кілька годин.
- Замариновані крильця викладіть на сітку чи одягніть на шампури та жарте на багатті до готовності.
Лимонно-соєвий маринад
Інгредієнти:
- курячі крильця – 700 г;
- соєвий соус – 80 мл;
- лимон – 100 г;
- майонез – 2 ст. л.;
- сіль за смаком;
- перець чорний мелений – за смаком;
- приправа для курки – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Промийте та обсушіть крильця.
- Підготуйте миску для маринаду – влийте в неї соєвий соус, відіжміть сік із лимона, додайте майонез, приправу для курки, сіль, перець. Добре перемішайте.
- Залийте крильця маринадом і залиште у холодильнику на кілька годин.
- Замариновані крильця викладіть на сітку або одягніть на шампури та жарте на вогні до готовності.
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