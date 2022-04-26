У наш час тепла пора року, виїзди на природу, пікніки вже важко уявити без шашлику. Навіть в умовах війни кожному українцю хочеться відволіктися і, якщо є можливість, приготувати м’ясо на багатті чи електрошашличниці.

Ні для кого не секрет – щоб приготувати смачний шашлик, потрібний не менш смачний маринад. М’ясо для смаження кожен вибирає виключно зі своїх уподобань – комусь подобається свинина, комусь баранина, курка чи яловичина.

Найпоширеніший шашлик – зі свинини, оскільки він відрізняється ніжністю та нейтральним смаком.

Як замаринувати свинину на шашлик – читайте в матеріалі.

Цибулевий маринад

Інгрідієнти:

свиняча шия – 2 кг;

цибуля ріпчаста – 1 кг;

сіль, перець чорний мелений – за смаком.

Як замаринувати свинину на шашлик у цибулі:

Нарізаємо свинячу шию шматками – приблизно 4-5 сантиметрів; Очищаємо цибулю і нарізаємо її кільцями. Поміщаємо цибулю в глибоку миску чи невелику каструлю. Додаємо сіль. Переминаємо цибулю разом із сіллю до того часу, поки вона стане м’якою. Перекладаємо м’ясо в емальований посуд. Додаємо до нього сіль та перець. Перемішуємо. Додаємо цибулю. Щоб м’ясо добре промаринувалося, я рекомендую потримати його в маринаді 3-4 години. Насаджуємо шашлик на шампура (бажано без цибулі) і смажимо до готовності.

Маринад із майонезу

Інгрідієнти:

свинина (м’якоть) – 2,5 кг;

майонез – 250 г;

цибуля – 2 штуки;

приправа для шашлику – 1 пакет (25 г);

сіль – за смаком.

Як замаринувати свинину на шашлик у майонезі:

Нарізати м’ясо та цибулю – кільцями. Додаємо до м’яса та цибулі майонез, приправу, сіль. Залишаємо не менше ніж на шість годин маринуватися. Замариноване м’ясо нанизуємо на шампури, перемежовуючи кільцями цибулі. Смажимо до готовності.

Маринад із гранатовим соком

Інгрідієнти:

свиняча шия – 2 кг;

гранатовий сік чи нектар – 500 мл;

цибуля ріпчаста – 2 штуки;

прянощі (приправа для м’яса, хмелі-сунелі) – за смаком;

сіль – за смаком.

Як замаринувати свинину на шашлик у гранатовому соку:

Нарізати м’ясо, нарізати кільцями цибулю і пом’яти її, щоб вона пустила сік. М’ясо з’єднати з цибулею та спеціями, посолити та добре перемішати. Залити гранатовим соком так, щоб він покривав м’ясо. Залишити маринуватися не менше шести годин. Нанизати шматочки свинини на шампури і смажити на розпеченому вугіллі.

Важливо, при приготуванні шашлику не допускайте вогонь, збризкуючи м’ясо водою і перевертаючи його.