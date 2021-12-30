У період новорічних свят варто привітати своїх рідних та поділитися з ними теплом прийдешнього дива. Для цього перша леді України Олена Зеленська створила проект Дивовижна листівка.

Він заохочує людей власноруч створювати листівки, які поєднують традиції з мистецтвом, сучасні технології з прадавніми символами, а українців одне з одним.

Як створити Дивовижну поштівку та надіслати її рідним – читайте далі у матеріалі.

Крок 1. Відкриваємо сайт для створення листівки. Дивовижна поштівка – саме так називається сайт, де ми будемо створювати листівку. Для початку перейдіть за посиланням та натисніть на віконце “створити поштівку”.

Крок 2. Обираємо листівку. Сайт пропонує обрати одну із 25 листівок, які намалювали українські художники. Визначившись з дизайном привітальної відкритки, натискаємо на віконце “обирай поштівку”.

Крок 3. Підписуємо поштівку. Вписуємо ім’я відправника та отримувача. Крім того, пишемо своє привітання та натискаємо на віконце з надписом “зберегти на пристрій”.

Крок 4. Надсилаємо листівку адресатові. Збережену поштівку можна надіслати у будь-якому додатку для спілкування: WhatsApp, Messenger, Telegram, Viber чи Skype.