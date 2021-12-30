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Как сделать удивительную открытку на Новый год и Рождество — инструкция
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Как сделать удивительную открытку на Новый год и Рождество — инструкция

30 декабря 2021, 11:55 Валентина Чорна

В период новогодних праздников стоит поздравить своих родных и поделиться с ними теплом грядущего чуда. Для этого первая леди Украины Елена Зеленская создала проект Удивительная открытка.

Он призывает людей с своими руками создавать открытки, которые объединяют традиции с искусством, современные технологии с древними символами, а украинцев друг с другом.

Как создать Удивительную открытку и отправить ее родным — читайте далее в материале.

Шаг 1. Открываем сайт для создания открытки.

Дивовижна поштівка — именно так называется сайт, где мы будем создавать открытку. Для начала перейдите по ссылке и нажмите на окошко “создать открытку”.

Дивовижна поштівка

Шаг 2. Выбираем открытку.

Сайт предлагает выбрать одну из 25 открыток, которые нарисовали украинские художники. Определившись с дизайном приветственной открытки, нажимаем на окошко “выбирай открытку”.

Шаг 3. Подписываем открытку.

Вписываем имя отправителя и получателя. Кроме того, пишем свое поздравление и нажимаем на окошко с надписью “сохранить на устройство”.

Дивовижна поштівка

Шаг 4. Отправляем открытку адресату.

Сохраненную открытку можно отправить в любом приложении для общения: WhatsApp, Messenger, Telegram, Viber или Skype.

Дивовижна поштівка

Шаг 5. Улыбаемся от легкости создания открытки.

Счастливого Нового года и Рождества!

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Новый год , Різдво
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