Під час тривалих відключень електроенергії найбільшою проблемою для українців є неможливість зарядити свої гаджети. Особливо гостро цю проблему відчувають люди, які працюють та навчаються онлайн.

Факти ICTV дізнавалися, як можна зарядити ноутбук від повербанка та на що слід звертати увагу.

Повербанк для ноутбука: як обрати

Повербанк – сучасний портативний акумулятор. Їх можна брати з собою в дорогу або користуватися, коли немає електрики. Тому сьогодні ці прилади дуже популярні.

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Для зарядки ноутбуків не підійде звичайний повербанк, він просто не зможе потягнути ПК. Тому слід обирати спеціальні моделі, які зможуть якісно та швидко підзарядити ваш ноутбук.

Щоб зарядити ноутбук, акумулятори повинні мати такі характеристики:

Вихідну напругу від 18 до 20 V та номінальний струм у 2 А (ампери).

Порти підключення USB-кабелю в 1А та 2А, де букви А позначають силу струму на виході в амперах.

Місткість акумуляторних батарей не менше 10 тис. mAh .

. В комплекті мають бути кабелі з відповідними роз’ємами для підключення до ноутбука. Якщо ж у коробці їх немає, вам необхідно буде їх докупити .

. Хорошим варіантом буде повербанк з місткістю на в 1,5 раза більше за місткість батареї ноутбука.

До речі, зарядити ноутбук можна також від портативної зарядної станції. Простими словами, зарядна станція – це дуже потужний повербанк, до якого ви можете під’єднати одразу кілька гаджетів.

Як зарядити ноутбук від повербанка

Зробити це можна кількома способами:

Підключити повербанк до ноутбука через USB-роз’єм. Підключити повер через розʼєм живлення.

Для першого способу підійде не будь-який USB-роз’єм, а лише USB-порт 3.1, відомий як Type C.

Таким роз’ємом володіють лише нові моделі ноутбуків. Хоч старі ноутбуки порту Type C не мають, це не означає, що їх не можна заряджати від повербанків. Вам необхідно буде просто купити спеціальний перехідник. Вони дозволяють перенаправити струм безпосередньо в роз’єм типу DC – такий, як у стандартної зарядки для ноутбука.

Коли перехідник буде у вас, підключити повербанк до ноутбука легко: просто підʼєднайте перехідник до ПК та вставте інший кінець у повербанк.

Для того, щоб підключити акумулятор до ноутбука через розʼєм живлення, знадобиться перехідник від повербанка до роз’єму живлення ноутбука.

Його доведеться купити окремо. Такий перехідник трансформуватиме силу струму у 2 А на виході повербанка в необхідну для ноутбука.

Далі усе просто: підключіть зовнішній акумулятор до ноутбука через перехідник.