Во время длительных отключений электроэнергии самой большой проблемой для украинцев является невозможность зарядить свои гаджеты. Особенно остро эту проблему ощущают люди, которые работают и учатся онлайн.

Факты ICTV узнали, как можно зарядить ноутбук от пауэрбанка и на что следует обращать внимание.

Пауэрбанк для ноутбука: как выбрать

Пауэрбанк – современный портативный аккумулятор. Их можно брать с собой в дорогу или пользоваться, когда нет электричества. Поэтому сегодня эти приборы очень популярны.

Сейчас смотрят

Для зарядки ноутбуков не подойдет обычный пауэрбанк, он просто не сможет потянуть ПК. Поэтому следует выбирать специальные модели, которые смогут качественно и быстро подзарядить ваш ноутбук.

Чтобы зарядить ноутбук, аккумуляторы должны иметь следующие характеристики:

Выходное напряжение от 18 до 20 V и номинальный ток в 2 А (амперы).

Порты подключения USB-кабеля в 1А и 2А, где буквы А обозначают силу тока на выходе в амперах.

Емкость аккумуляторных батарей не менее 10 тыс. mAh .

. В комплекте должны быть кабели с соответствующими разъемами для подключения к ноутбуку. Если же в коробке их нет, вам необходимо будет их докупить.

Хорошим вариантом будет пауэрбанк с емкостью в 1,5 раза больше емкости батареи ноутбука.

Кстати, зарядить ноутбук можно также от портативной зарядной станции. Простыми словами, зарядная станция — это очень мощный пауэрбанк, к которому вы можете подсоединить сразу несколько гаджетов.

Как зарядить ноутбук от пауэрбанка

Сделать это можно несколькими способами:

Подключить пауэрбанк к ноутбуку через USB-разъем. Подключить пауэр через разъем питания.

Для первого способа подойдет не любой USB-разъем, а только USB-порт 3.1, известный как Type C.

Таким разъемом обладают лишь новые модели ноутбуков. Хотя старые ноутбуки порта Type C не имеют, это не значит, что их нельзя заряжать от пауэрбанков. Вам необходимо будет просто купить специальный переходник. Они позволяют перенаправить ток непосредственно в разъем типа DC – такой, как у стандартной зарядки для ноутбука.

Когда переходник будет у вас, подключить пауэрбанк к ноутбуку легко: просто подключите переходник к ПК и вставьте другой конец в пауэрбанк.

Для того, чтобы подключить аккумулятор к ноутбуку через разъем питания, понадобится переходник от пауэрбанка к разъему питания ноутбука.

Его придется купить отдельно. Такой переходник позволит трансформировать силу тока в 2 А на выходе пауэрбанка в необходимую для ноутбука.

Дальше все просто: подключите внешний аккумулятор к ноутбуку через переходник.