Гарбузовий ліхтарик — незамінний атрибут Хеловіна. Щорічно мільйони людей вирізають зловісну гримасу на рослині — зробити це можна за допомогою ножа, а свічка є практично в кожному будинку.

Факти ICTV підготували докладну інструкцію як вирізати гарбуз на Хеловін.

В першу чергу, для ліхтаря знадобиться гарбуз середніх розмірів без видимих ​​пошкоджень, ніж та ложка. Потрібно також заздалегідь знайти кілька свічок, запальнички та сірники.

Перед вирізанням варто обрати гримасу — досить намалювати її на гарбузі за допомогою фломастера або ручки. Можна знайти шаблон малюнка в мережі, роздрукувати та приклеїти за допомогою скотчу, або ж провести голкою по контуру малюнка. Після цього зробити гарний ліхтар буде набагато простіше.

Як вирізати гарбуз на Хелловін:

Зрізаємо верхівку гарбуза ножем. Її викидати не потрібно — вона стане в пригоді. Через зрізану частину потрібно зрізати м’якоть — для цього достатньо провести ножем по колу навколо оболонки гарбуза. Після цього потрібно вийняти відрізану частину. Залишки м’якоті та насіння найкраще витягнути ложкою — це потрібно для підготовки місця для свічок. Намалювати фломастером або ручкою очі, окружність рота і зуби, або використовувати шаблон. Приступаємо до створення очей і рота — вирізані шматки можна викинути, вони більше не знадобляться. Вставляємо в готовий гарбуз кілька свічок і закриваємо кришкою. Зловісний ліхтар готовий!