Один із найпопулярніших додатків для знайомств Badoo користується особливою впізнаваністю і у нас, в Україні. З його допомогою можна знайти спілкування, другу половинку, зустрітися з незнайомцем(-кою) та весело провести час.
Однак багатьом користувачам часто набридає зависання у застосунку. В такому випадку потрібно видалити акаунт та програму з телефону. Як видалити профіль на Баду – читайте в матеріалі.
Як видалити профіль на Баду
Badoo – популярний застосунок для онлайн-знайомств. Зареєструватися у ньому не складно, потрібно просто додати своє ім'я, фото, вказати номер телефону та особисту пошту.
Однак у 2023 році складніше стало видалитися з додатку. Зробити це з телефону не можна – тільки приховати свій профіль від інших користувачів у налаштуваннях. Однак знаючи логін та пароль, можна без проблем видалити акаунт на сайті Badoo через комп'ютер.
Як приховати свій акаунт в Баду через телефон
- В першу чергу зайдіть на головне вікно у програмі. У ньому буде ваше головне фото та інформація про вас.
- У верхньому лівому кутку ви побачите значок Налаштування. Натисніть на нього.
- У вас відкриється панель із підтримкою.
- Натисніть Акаунт і Приховати профіль.
Як видалити профіль на Баду через комп’ютер
Для цього методу вам потрібно пам'ятати свій логін та пароль. Для того, щоб остаточно видалити сторінку, увімкніть ноутбук або комп'ютер і зайдіть у браузер.
- зайдіть на офіційний сайт Badoo;
- введіть свій логін та пароль;
- зайдіть на головний екран;
- в ньому потрібно у правому верхньому кутку натиснути на позначку Налаштування;
- після цього у вас відкриється багато різноманітних функцій (мова, налаштування підтверджень, оплати);
- проскрольте в самісінький низ та натисніть Видалити акаунт;
- у вас вилізе віконечко з альтернативами (якщо нічого зі списку не підходить – натискайте Видалити акаунт – Продовжити);
- потім ви маєте обрати причину, чому видаляєтеся з Баду;
- далі ви маєте вказати свій пароль, символи, і натиснути Видалити акаунт.