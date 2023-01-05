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Як видалити профіль на Баду раз і назавжди: покрокова інструкція

5 Січня 2023, 18:33 Анна Голішевська

Один із найпопулярніших додатків для знайомств Badoo користується особливою впізнаваністю і у нас, в Україні. З його допомогою можна знайти спілкування, другу половинку, зустрітися з незнайомцем(-кою) та весело провести час.

Однак багатьом користувачам часто набридає зависання у застосунку. В такому випадку потрібно видалити акаунт та програму з телефону. Як видалити профіль на Баду –  читайте в матеріалі.

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Як видалити профіль на Баду

Badoo – популярний застосунок для онлайн-знайомств. Зареєструватися у ньому не складно, потрібно просто додати своє ім'я, фото, вказати номер телефону та особисту пошту.

Однак у 2023 році складніше стало видалитися з додатку. Зробити це з телефону не можна – тільки приховати свій профіль від інших користувачів у налаштуваннях. Однак знаючи логін та пароль, можна без проблем видалити акаунт на сайті Badoo через комп'ютер.

Як приховати свій акаунт в Баду через телефон

  1. В першу чергу зайдіть на головне вікно у програмі. У ньому буде ваше головне фото та інформація про вас.Баду
  2. У верхньому лівому кутку ви побачите значок Налаштування. Натисніть на нього.
  3. У вас відкриється панель із підтримкою.
  4. Натисніть Акаунт і Приховати профіль.

Як видалити профіль на Баду через комп’ютер

Для цього методу вам потрібно пам'ятати свій логін та пароль. Для того, щоб остаточно видалити сторінку, увімкніть ноутбук або комп'ютер і зайдіть у браузер.

  • зайдіть на офіційний сайт Badoo;
  • введіть свій логін та пароль;
  • зайдіть на головний екран;
  • в ньому потрібно у правому верхньому кутку натиснути на позначку Налаштування;
  • після цього у вас відкриється багато різноманітних функцій (мова, налаштування підтверджень, оплати);
  • проскрольте в самісінький низ та натисніть Видалити акаунт;
  • у вас вилізе віконечко з альтернативами (якщо нічого зі списку не підходить –  натискайте Видалити акаунт –  Продовжити);
  • потім ви маєте обрати причину, чому видаляєтеся з Баду;
  • далі ви маєте вказати свій пароль, символи, і натиснути Видалити акаунт.

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