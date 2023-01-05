Один із найпопулярніших додатків для знайомств Badoo користується особливою впізнаваністю і у нас, в Україні. З його допомогою можна знайти спілкування, другу половинку, зустрітися з незнайомцем(-кою) та весело провести час.

Однак багатьом користувачам часто набридає зависання у застосунку. В такому випадку потрібно видалити акаунт та програму з телефону. Як видалити профіль на Баду – читайте в матеріалі.

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Як видалити профіль на Баду Badoo – популярний застосунок для онлайн-знайомств. Зареєструватися у ньому не складно, потрібно просто додати своє ім'я, фото, вказати номер телефону та особисту пошту. Однак у 2023 році складніше стало видалитися з додатку. Зробити це з телефону не можна – тільки приховати свій профіль від інших користувачів у налаштуваннях. Однак знаючи логін та пароль, можна без проблем видалити акаунт на сайті Badoo через комп'ютер.

Як приховати свій акаунт в Баду через телефон В першу чергу зайдіть на головне вікно у програмі. У ньому буде ваше головне фото та інформація про вас. У верхньому лівому кутку ви побачите значок Налаштування. Натисніть на нього. У вас відкриється панель із підтримкою. Натисніть Акаунт і Приховати профіль.