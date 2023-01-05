Одно из самых популярных приложений для знакомств Badoo пользуется особой узнаваемостью и у нас, в Украине. С его помощью можно найти общение, вторую половинку, встретиться с незнакомцем и весело провести время.

Однако многим пользователям часто надоедает зависание в приложении. В этом случае необходимо удалить аккаунт и приложение с телефона. Как удалить профиль на Баду – читай в материале.

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Как удалить профиль на Баду Badoo – популярное приложение для онлайн-знакомств. Зарегистрироваться в нем просто, нужно добавить свое имя, фото, указать номер телефона и личную почту. Однако в 2023 году сложнее стало удалиться из приложения. Сделать это с телефона нельзя – только скрыть свой профиль от других пользователей в настройках. Однако, зная логин и пароль, можно без проблем удалить аккаунт на сайте Badoo через компьютер.

Как скрыть свой аккаунт в Баду по телефону В первую очередь, зайдите на главное окно в программе. В нем будет ваше главное фото и информация о вас. В верхнем левом углу вы увидите значок Настройки. Нажмите на него. У вас откроется панель с поддержкой. Нажмите Аккаунт и Скрыть профиль.