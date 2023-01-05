Одно из самых популярных приложений для знакомств Badoo пользуется особой узнаваемостью и у нас, в Украине. С его помощью можно найти общение, вторую половинку, встретиться с незнакомцем и весело провести время.
Однако многим пользователям часто надоедает зависание в приложении. В этом случае необходимо удалить аккаунт и приложение с телефона. Как удалить профиль на Баду – читай в материале.
Как удалить профиль на Баду
Badoo – популярное приложение для онлайн-знакомств. Зарегистрироваться в нем просто, нужно добавить свое имя, фото, указать номер телефона и личную почту. Однако в 2023 году сложнее стало удалиться из приложения. Сделать это с телефона нельзя – только скрыть свой профиль от других пользователей в настройках. Однако, зная логин и пароль, можно без проблем удалить аккаунт на сайте Badoo через компьютер.
Как скрыть свой аккаунт в Баду по телефону
- В первую очередь, зайдите на главное окно в программе. В нем будет ваше главное фото и информация о вас.
- В верхнем левом углу вы увидите значок Настройки. Нажмите на него.
- У вас откроется панель с поддержкой.
- Нажмите Аккаунт и Скрыть профиль.
Как удалить профиль на Баду через компьютер
Для этого вам нужно помнить свой логин и пароль. Для того, чтобы окончательно удалить страницу, включите ноутбук или компьютер и зайдите в браузер.
- зайдите на официальный сайт Badoo;
- введите свой логин и пароль;
- зайдите на главный экран;
- в нем нужно в правом верхнем углу нажать на отметку Настройки;
- после этого у вас откроется много разнообразных функций (язык, настройка подтверждений, оплаты);
- проскрольте в самый низ и нажмите Удалить аккаунт;
- у вас вылезет окошко с альтернативами (если ничего из списка не подходит – нажимайте Удалить аккаунт – Продолжить);
- потом вы должны выбрать причину, почему удаляетесь с Баду;
- далее вы должны указать свой пароль, символы и нажать Удалить аккаунт.