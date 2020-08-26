Зараз школярі та їхні батьки активно готуються до початку навчального року. Крім вибору шкільної форми, потрібно придбати нові підручники, канцелярію та щоденник для оцінок та розкладу занять.

До вибору щоденника слід поставитися відповідально, оскільки він може допомогти підвищити успішність та дисциплінованість школяра.

На поличках магазинів є безліч канцелярії, тому підібрати структурований щоденник, який сподобається вашій дитині – не так вже і складно.

Найпопулярнішими серед дівчат є щоденники з яскравими обкладинками, на яких зображені улюблені герої серіалів чи мультиків.

Хлопчики надають перевагу зіркам світового футболу, автівкам, супергероям, обкладинкам зі стриманими кольорами.

Учні старших класів, зазвичай, обирають патріотичні, однотонні щоденники без різних дитячих малюнків.

Ціни на щоденник варіюються від 40 до 350 грн. Знайти його можна в звичайних магазинах канцтоварів або навіть у великих супермаркетах.

Окрім красивої обкладинки, щоденник має бути наповнений цікавою інформацією для дітей. Корисним стане щоденник з таблицею хімічних елементів або історичних чи географічних фактів.

Можна підібрати індивідуальний щоденник з інформацією, якою цікавиться ваша дитина. Наприклад, якщо малюк любить тварин, купіть щоденник з пізнавальними фактами про тваринний світ, а тим, хто захоплюється географією – стануть у пригоді цікавинки про різні країни.

Краще обирати щоденник з товстою обкладинкою, аби швидко її не пошкодити. Рядки мають бути широкими, щоб в них поміщалися різні позначки.

Нумерація на сторінках дасть змогу побачити, чи вириває учень аркуші із поганими оцінками.

Шкільний щоденник – це обличчя учня. Саме він може привчити вашу дитину до акуратності і планування свого часу.