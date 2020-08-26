Сейчас школьники и их родители активно готовятся к началу учебного года. Кроме выбора школьной формы, нужно приобрести новые учебники, канцелярию и дневник для оценок и расписания занятий.

К выбору дневника следует отнестись ответственно, поскольку он может помочь повысить успеваемость и дисциплинированность школьников.

На полках магазинов есть множество канцелярии, поэтому подобрать структурированный дневник, который понравится вашему ребенку — не так уж и сложно.

Самыми популярными среди девочек являются дневники с яркими обложками, на которых изображены любимые герои сериалов или мультфильмов.

Мальчики предпочитают изображения звезд мирового футбола, автомобилей, супергероев, обложки со сдержанными оттенками.

Ученики старших классов, как правило, выбирают патриотические, однотонные дневники без всяких детских рисунков.

Цены на дневник варьируются от 40 до 350 грн. Найти его можно в обычных магазинах канцтоваров или даже в крупных супермаркетах.

Кроме красивой обложки, дневник должен быть наполнен интересной информацией для детей. Полезным будет дневник с таблицей химических элементов или исторических, географических фактов.

Можно подобрать индивидуальный дневник с информацией, которой интересуется ваш ребенок. Например, если малыш любит животных, купите дневник с познавательными фактами о животном мире, а тем, кто увлекается географией — пригодятся интересные сведения о разных странах.

Лучше выбирать дневник с толстой обложкой, чтобы быстро ее не повредить. Строки должны быть широкими, чтобы в них помещались различные отметки.

Нумерация на страницах позволит увидеть, вырывает ли ученик листы с плохими оценками.

Школьный дневник — это лицо ученика. Именно он может приучить вашего ребенка к аккуратности и планированию своего времени.