Запечене м’ясо, рибу та смачні торти полюбляють ледь не всі. Однак миють духову піч після цього – не так багато людей. До того ж, якщо жир на духовці доволі давній, позбутися його важко. Як відмити духовку від застарілого жиру – читайте в матеріалі.

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Як відмити духовку від застарілого жиру: простий спосіб Найголовніше правило у митті духовки – це чистити її кожен раз після того, як ви щось в ній готували. Якщо це – не ваш варіант, можна скористатися спеціальними засобами боротьби проти старого нагару. Наприклад: Містер Мускул;

Cif;

Comet;

Cillit Bang;

Frosch.

Як відмити духовку лимонною кислотою Змішайте лимонний сік у рівній пропорції з гарячою водою. Потрібно змочити в рідині чисту ганчірку і протерти нею всі стінки духової шафи. У такому стані необхідно залишити духовку на годину. Після цього чистою вологою ганчіркою потрібно відмити розм'якшений жир разом із залишками розчину.

Як відмити духовку: скористайтеся харчовою содою Сода є практично на кожній кухні. Для того, щоб очистити якісно піч, необхідно спочатку протерти її м'якою губкою, змоченою в теплій воді. Після цього рясно посипте харчовою содою. Аби порошок краще вбрався в жир, необхідно м'яко втерти соду в поверхню. Не натискайте, щоб не залишилися подряпини. Залиште духову шафу в такому стані на кілька годин. Після цього заберіть залишки бруду вологою губкою.

Як почистити духовку за допомогою соди і оцту змочіть губку в оцеті;

протріть нею всю необхідну поверхню;

після цього візьміть соду і розтрусіть над проблемними місцями;

залиште на 1 год;

за допомогою губки, сильно натискаючи на неї, заберіть залишки бруду;

намочіть губку та протріть до блиску духову піч.