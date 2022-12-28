Запечене м’ясо, рибу та смачні торти полюбляють ледь не всі. Однак миють духову піч після цього – не так багато людей. До того ж, якщо жир на духовці доволі давній, позбутися його важко. Як відмити духовку від застарілого жиру – читайте в матеріалі.
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Як відмити духовку від застарілого жиру: простий спосіб
Найголовніше правило у митті духовки – це чистити її кожен раз після того, як ви щось в ній готували. Якщо це – не ваш варіант, можна скористатися спеціальними засобами боротьби проти старого нагару. Наприклад:
- Містер Мускул;
- Cif;
- Comet;
- Cillit Bang;
- Frosch.
Як відмити духовку лимонною кислотою
- Змішайте лимонний сік у рівній пропорції з гарячою водою.
- Потрібно змочити в рідині чисту ганчірку і протерти нею всі стінки духової шафи. У такому стані необхідно залишити духовку на годину.
- Після цього чистою вологою ганчіркою потрібно відмити розм'якшений жир разом із залишками розчину.
Як відмити духовку: скористайтеся харчовою содою
- Сода є практично на кожній кухні. Для того, щоб очистити якісно піч, необхідно спочатку протерти її м'якою губкою, змоченою в теплій воді.
- Після цього рясно посипте харчовою содою.
- Аби порошок краще вбрався в жир, необхідно м'яко втерти соду в поверхню. Не натискайте, щоб не залишилися подряпини.
- Залиште духову шафу в такому стані на кілька годин.
- Після цього заберіть залишки бруду вологою губкою.
Як почистити духовку за допомогою соди і оцту
- змочіть губку в оцеті;
- протріть нею всю необхідну поверхню;
- після цього візьміть соду і розтрусіть над проблемними місцями;
- залиште на 1 год;
- за допомогою губки, сильно натискаючи на неї, заберіть залишки бруду;
- намочіть губку та протріть до блиску духову піч.
Очищення духовки нашатирним спиртом
Один із найдешевших методів очищення – це чистка нашатирним спиртом. Для того, щоб швидко позбутися застарілого жиру, потрібно слідувати інструкції:
- Змочіть губку нашатирним спиртом (перед цим одягніть рукавички).
- Обробіть всі внутрішні частини духовки. Протирати потрібно рясно, щоб рідина добре вбралася в нагар.
- Залиште духовку у цьому розчині на ніч та видаліть бруд за допомогою мокрої губки.