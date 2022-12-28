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Як відмити духовку від застарілого жиру: легкі методи

28 Грудня 2022, 19:53 Анна Голішевська

Запечене м’ясо, рибу та смачні торти полюбляють ледь не всі. Однак миють духову піч після цього – не так багато людей. До того ж, якщо жир на духовці доволі давній, позбутися його важко. Як відмити духовку від застарілого жиру –  читайте в матеріалі.

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Як відмити духовку від застарілого жиру: простий спосіб

Найголовніше правило у митті духовки – це чистити її кожен раз після того, як ви щось в ній готували. Якщо це – не ваш варіант, можна скористатися спеціальними засобами боротьби проти старого нагару. Наприклад:

  • Містер Мускул;
  • Cif;
  • Comet;
  • Cillit Bang;
  • Frosch.

Як відмити духовку лимонною кислотою

  1. Змішайте лимонний сік у рівній пропорції з гарячою водою. 
  2. Потрібно змочити в рідині чисту ганчірку і протерти нею всі стінки духової шафи. У такому стані необхідно залишити духовку на годину.
  3. Після цього чистою вологою ганчіркою потрібно відмити розм'якшений жир разом із залишками розчину.

Як відмити духовку: скористайтеся харчовою содою

  1. Сода є практично на кожній кухні. Для того, щоб очистити якісно піч, необхідно спочатку протерти її м'якою губкою, змоченою в теплій воді.
  2. Після цього рясно посипте харчовою содою. 
  3. Аби порошок краще вбрався в жир, необхідно м'яко втерти соду в поверхню. Не натискайте, щоб не залишилися подряпини. 
  4. Залиште духову шафу в такому стані на кілька годин.
  5. Після цього заберіть залишки бруду вологою губкою.

Як почистити духовку за допомогою соди і оцту

  • змочіть губку в оцеті;
  • протріть нею всю необхідну поверхню;
  • після цього візьміть соду і розтрусіть над проблемними місцями;
  • залиште на 1 год;
  • за допомогою губки, сильно натискаючи на неї, заберіть залишки бруду;
  • намочіть губку та протріть до блиску духову піч.

Очищення духовки нашатирним спиртом

Один із найдешевших методів очищення – це чистка нашатирним спиртом. Для того, щоб швидко позбутися застарілого жиру, потрібно слідувати інструкції:

  1. Змочіть губку нашатирним спиртом (перед цим одягніть рукавички).
  2. Обробіть всі внутрішні частини духовки. Протирати потрібно рясно, щоб рідина добре вбралася в нагар. 
  3. Залиште духовку у цьому розчині на ніч та видаліть бруд за допомогою мокрої губки. 

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