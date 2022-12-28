Запеченное мясо, рыбу и вкусные торты любят почти все. Однако моют духовую печь после этого – не так много людей. К тому же, если жир на духовке достаточно давний, избавиться от него трудно. Как отмыть духовку от устаревшего жира – читайте в материале.
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Как отмыть духовку от устаревшего жира: простой способ
Самое главное правило в мытье духовки – чистить ее каждый раз после того, как вы что-то в ней готовили. Если это не ваш вариант, можно воспользоваться специальными средствами борьбы против старого нагара. К примеру:
- Мистер Мускул;
- Cif;
- Comet;
- Cillit Bang;
- Frosch.
Как отмыть духовку лимонной кислотой
- Смешайте лимонный сок в равной пропорции с горячей водой.
- Нужно смочить чистую тряпку в жидкости и протереть ею все стенки духового шкафа. В таком состоянии нужно оставить духовку на час.
- После этого чистой влажной тряпкой нужно отмыть размягченный жир вместе с остатками раствора.
Як отмыть духовку: воспользуйтесь пищевой содой
- Сода есть практически на каждой кухне. Для того, чтобы очистить качественно печь, необходимо сначала протереть ее мягкой губкой, смоченной в теплой воде.
- После этого густо посыпьте пищевой содой.
- Чтобы порошок лучше вобрался в жир, необходимо мягко втереть соду в поверхность. Не надавливайте, чтобы не осталось царапин.
- Оставьте духовой шкаф в таком состоянии на несколько часов.
- После этого уберите остатки грязи влажной губкой.
Как почистить духовку с помощью соды и уксуса
- смочите губку в уксусе;
- протрите ею всю необходимую поверхность;
- после этого возьмите соду и встряхните над проблемными местами;
- оставьте на 1 ч;
- с помощью губки, сильно нажимая на нее, уберите остатки грязи;
- намочите губку и протрите до блеска духовую печь.
Очистка духовки нашатырным спиртом
Один из самых дешевых методов очищения – это чистка нашатырным спиртом. Для того, чтобы быстро избавиться от устаревшего жира, нужно следовать инструкции:
- Смочите губку нашатырным спиртом (перед этим наденьте перчатки).
- Отделайте все внутренние части духовки. Протирать нужно обильно, чтобы жидкость хорошо впиталась в нагар.
- Оставьте духовку в этом растворе на ночь и удалите грязь мокрой губкой.