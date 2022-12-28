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Как отмыть духовку от устаревшего жира: легкие методы

28 декабря 2022, 19:53 Анна Голишевская

Запеченное мясо, рыбу и вкусные торты любят почти все. Однако моют духовую печь после этого – не так много людей. К тому же, если жир на духовке достаточно давний, избавиться от него трудно. Как отмыть духовку от устаревшего жира – читайте в материале.

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Как отмыть духовку от устаревшего жира: простой способ

Самое главное правило в мытье духовки – чистить ее каждый раз после того, как вы что-то в ней готовили. Если это не ваш вариант, можно воспользоваться специальными средствами борьбы против старого нагара. К примеру:

  • Мистер Мускул;
  • Cif;
  • Comet;
  • Cillit Bang;
  • Frosch.

Как отмыть духовку лимонной кислотой

  1. Смешайте лимонный сок в равной пропорции с горячей водой.
  2. Нужно смочить чистую тряпку в жидкости и протереть ею все стенки духового шкафа. В таком состоянии нужно оставить духовку на час.
  3. После этого чистой влажной тряпкой нужно отмыть размягченный жир вместе с остатками раствора.

Як отмыть духовку: воспользуйтесь пищевой содой

  1. Сода есть практически на каждой кухне. Для того, чтобы очистить качественно печь, необходимо сначала протереть ее мягкой губкой, смоченной в теплой воде.
  2. После этого густо посыпьте пищевой содой.
  3. Чтобы порошок лучше вобрался в жир, необходимо мягко втереть соду в поверхность. Не надавливайте, чтобы не осталось царапин. 
  4. Оставьте духовой шкаф в таком состоянии на несколько часов.
  5. После этого уберите остатки грязи влажной губкой.

Как почистить духовку с помощью соды и уксуса

  • смочите губку в уксусе;
  • протрите ею всю необходимую поверхность;
  • после этого возьмите соду и встряхните над проблемными местами;
  • оставьте на 1 ч;
  • с помощью губки, сильно нажимая на нее, уберите остатки грязи;
  • намочите губку и протрите до блеска духовую печь.

Очистка духовки нашатырным спиртом

Один из самых дешевых методов очищения – это чистка нашатырным спиртом. Для того, чтобы быстро избавиться от устаревшего жира, нужно следовать инструкции:

  1. Смочите губку нашатырным спиртом (перед этим наденьте перчатки).
  2. Отделайте все внутренние части духовки. Протирать нужно обильно, чтобы жидкость хорошо впиталась в нагар.
  3. Оставьте духовку в этом растворе на ночь и удалите грязь мокрой губкой.

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