Запеченное мясо, рыбу и вкусные торты любят почти все. Однако моют духовую печь после этого – не так много людей. К тому же, если жир на духовке достаточно давний, избавиться от него трудно. Как отмыть духовку от устаревшего жира – читайте в материале.

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Как отмыть духовку от устаревшего жира: простой способ Самое главное правило в мытье духовки – чистить ее каждый раз после того, как вы что-то в ней готовили. Если это не ваш вариант, можно воспользоваться специальными средствами борьбы против старого нагара. К примеру: Мистер Мускул;

Cif;

Comet;

Cillit Bang;

Frosch.

Как отмыть духовку лимонной кислотой Смешайте лимонный сок в равной пропорции с горячей водой. Нужно смочить чистую тряпку в жидкости и протереть ею все стенки духового шкафа. В таком состоянии нужно оставить духовку на час. После этого чистой влажной тряпкой нужно отмыть размягченный жир вместе с остатками раствора.

Як отмыть духовку: воспользуйтесь пищевой содой Сода есть практически на каждой кухне. Для того, чтобы очистить качественно печь, необходимо сначала протереть ее мягкой губкой, смоченной в теплой воде. После этого густо посыпьте пищевой содой. Чтобы порошок лучше вобрался в жир, необходимо мягко втереть соду в поверхность. Не надавливайте, чтобы не осталось царапин. Оставьте духовой шкаф в таком состоянии на несколько часов. После этого уберите остатки грязи влажной губкой.

Как почистить духовку с помощью соды и уксуса смочите губку в уксусе;

протрите ею всю необходимую поверхность;

после этого возьмите соду и встряхните над проблемными местами;

оставьте на 1 ч;

с помощью губки, сильно нажимая на нее, уберите остатки грязи;

намочите губку и протрите до блеска духовую печь.