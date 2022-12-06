В житті трапляються ситуації, коли пляшка вина є, а штопора немає. Але його відсутність – це не привід не відкорковувати пляшечку смачного вина.

Факти ICTV зібрали список способів, як відкрити пляшку вина без штопора.

Ключі

Навіть якщо ви надворі, у сумці завжди знайдуться ключі. Саме вони допоможуть відкоркувати пляшку:

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візьміть найгостріший ключ та вверніть його у пробку на 1-2 см;

обережними обертальними рухами тягніть ключ на себе;

не варто поспішати, аби ключ не пошкодив пробку;

коли пробка почне підійматися, обережно витягніть ключ та продовжуйте пальцями.

За допомогою ножа

Замість ключа можна використати ніж, проте це небезпечно, тому будьте дуже обережні. Ніж краще брати зазубрений (його використовують для нарізання хліба).

Візьміть ніж та встроміть його у пробку під невеликим нахилом. Коли зубчики ножа зафіксуються у пробці, починайте обережно прокручувати ніж. Пляшку потрібно міцно тримати! Коли пробка почне йти догори, продовжуйте крутити ніж, поки пробка повністю не вийде.

Пальцями

Спосіб доволі специфічний, тому вийде не у всіх. Так відкорковувати пляшку краще чоловікам або ж жінкам, які мають міцні пальці та руки:

зігніть вказівний палець правої руки;

міцно тримаючи пляшку, починайте тиснути на пробку згори кісточкою пальця;

пробка почне проштовхуватися донизу;

тепер можете взяти допоміжний предмет (він має пролізти у шийку пляшки). Це можуть бути ножиці, виделка чи ложка. Цим предметом проштовхніть пробку всередину пляшки;

(він має пролізти у шийку пляшки). Це можуть бути ножиці, виделка чи ложка. Цим предметом проштовхніть пробку всередину пляшки; коли вона опиниться всередині пляшки, можете розливати вино по келихах.

Гріємо пляшку

Налийте в каструлю води та поставте її на вогонь. В каструлю покладіть пляшку вина та почекайте, поки вона прогріється. Через високу температуру пробка може сама вилетіти. Якщо ж цього не станеться, дістаньте її руками (пробка дуже легко витягнеться з пляшки).

Єдиний мінус – ваше вино стане теплим. Проте ви можете розлити його по келихах та поставити у холодильник чи додати льоду.

Спосіб технічний

Вам знадобиться:

шуруп;

викрутка;

плоскогубці.

Обережно вкрутіть шуруп на дві третини у пробку. Коли шуруп буде впевнено “почуватися” у пробці, візьміть плоскогубці та починайте тягнути за шуруп. Якщо все пройде за планом, пробка має вилізти разом із шурупом.

За допомогою канцелярії

Насправді спосіб доволі простий та примітивний, проте робочий. Вам знадобиться олівець чи ручка.

Далі усе просто:

тримайте міцно пляшку;

візьміть олівець чи ручку та починайте продавлювати пробку всередину пляшки.

Під час такого відкоркування пляшку краще тримати якомога далі від гостей та вдягнутися у непотрібні речі, адже вино може бризнути та заляпати усе навкруги.