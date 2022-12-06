В жизни случаются ситуации, когда бутылка вина есть, а штопора нет. Но его отсутствие — это не повод не откупоривать бутылочку вкусного вина.
Факты ICTV собрали список способов, как открыть бутылку вина без штопора.
Ключи
Даже если вы на улице, в сумке всегда найдутся ключи. Именно они помогут откупорить бутылку:
- возьмите самый острый ключ и вверните его в пробку на 1-2 см;
- осторожными вращательными движениями тяните ключ на себя;
- не стоит спешить, чтобы ключ не повредил пробку;
- когда пробка начнет подниматься, осторожно вытащите ключ и продолжайте пальцами.
С помощью ножа
Вместо ключа можно использовать нож, однако это опасно, поэтому будьте очень осторожны. Лучше брать зазубренный (его используют для нарезки хлеба).
- Возьмите нож и воткните его в пробку под небольшим наклоном.
- Когда зубчики ножа зафиксируются в пробке, начинайте осторожно прокручивать нож.
- Бутылку нужно крепко держать!
- Когда пробка начнет идти вверх, продолжайте крутить нож, пока пробка полностью не выйдет.
Пальцами
Способ довольно специфический, поэтому получится не у всех. Так открывать бутылку лучше мужчинам или женщинам, имеющим сильные пальцы и руки:
- согните указательный палец правой руки;
- крепко держа бутылку, начинайте давить на пробку костяшкой пальца;
- пробка начнет проталкиваться книзу;
- теперь можете взять вспомогательный предмет (он должен пролезть в горлышко бутылки). Это могут быть ножницы, вилка или ложка. Этим предметом протолкните пробку внутрь бутылки;
- когда она окажется внутри бутылки, можете разливать вино по бокалам.
Греем бутылку
- Налейте в кастрюлю воды и поставьте ее на огонь.
- В кастрюлю положите бутылку вина и подождите, пока она прогреется.
- Из-за высокой температуры пробка может вылететь. Если же этого не произойдет, достаньте ее руками (пробка очень легко вытянется из бутылки).
Единственный минус — ваше вино станет теплым. Однако вы можете разлить его по бокалам и поставить в холодильник или добавить льда.
Технический способ
Вам понадобится:
- шуруп;
- отвертка;
- плоскогубцы.
Осторожно вверните шуруп на две трети в пробку. Когда шуруп будет уверенно “чувствовать” себя в пробке, возьмите плоскогубцы и начинайте тянуть за шуруп. Если все пройдет по плану, пробка должна вылезти вместе с шурупом.
С помощью канцелярии
На самом деле способ довольно простой и примитивный, однако рабочий. Вам понадобится карандаш или ручка.
Дальше все просто:
- держите бутылку крепко;
- возьмите карандаш или ручку и начинайте продавливать пробку внутрь бутылки.
Во время такого откупоривания бутылку лучше держать как можно дальше от гостей и одеться в ненужные вещи, ведь вино может брызнуть и заляпать все вокруг.