В жизни случаются ситуации, когда бутылка вина есть, а штопора нет. Но его отсутствие — это не повод не откупоривать бутылочку вкусного вина.

Факты ICTV собрали список способов, как открыть бутылку вина без штопора.

Ключи

Даже если вы на улице, в сумке всегда найдутся ключи. Именно они помогут откупорить бутылку:

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возьмите самый острый ключ и вверните его в пробку на 1-2 см;

осторожными вращательными движениями тяните ключ на себя;

не стоит спешить, чтобы ключ не повредил пробку;

когда пробка начнет подниматься, осторожно вытащите ключ и продолжайте пальцами.

С помощью ножа

Вместо ключа можно использовать нож, однако это опасно, поэтому будьте очень осторожны. Лучше брать зазубренный (его используют для нарезки хлеба).

Возьмите нож и воткните его в пробку под небольшим наклоном. Когда зубчики ножа зафиксируются в пробке, начинайте осторожно прокручивать нож. Бутылку нужно крепко держать! Когда пробка начнет идти вверх, продолжайте крутить нож, пока пробка полностью не выйдет.

Пальцами

Способ довольно специфический, поэтому получится не у всех. Так открывать бутылку лучше мужчинам или женщинам, имеющим сильные пальцы и руки:

согните указательный палец правой руки;

крепко держа бутылку, начинайте давить на пробку костяшкой пальца;

пробка начнет проталкиваться книзу;

теперь можете взять вспомогательный предмет (он должен пролезть в горлышко бутылки). Это могут быть ножницы, вилка или ложка. Этим предметом протолкните пробку внутрь бутылки;

(он должен пролезть в горлышко бутылки). Это могут быть ножницы, вилка или ложка. Этим предметом протолкните пробку внутрь бутылки; когда она окажется внутри бутылки, можете разливать вино по бокалам.

Греем бутылку

Налейте в кастрюлю воды и поставьте ее на огонь. В кастрюлю положите бутылку вина и подождите, пока она прогреется. Из-за высокой температуры пробка может вылететь. Если же этого не произойдет, достаньте ее руками (пробка очень легко вытянется из бутылки).

Единственный минус — ваше вино станет теплым. Однако вы можете разлить его по бокалам и поставить в холодильник или добавить льда.

Технический способ

Вам понадобится:

шуруп;

отвертка;

плоскогубцы.

Осторожно вверните шуруп на две трети в пробку. Когда шуруп будет уверенно “чувствовать” себя в пробке, возьмите плоскогубцы и начинайте тянуть за шуруп. Если все пройдет по плану, пробка должна вылезти вместе с шурупом.

С помощью канцелярии

На самом деле способ довольно простой и примитивный, однако рабочий. Вам понадобится карандаш или ручка.

Дальше все просто:

держите бутылку крепко;

возьмите карандаш или ручку и начинайте продавливать пробку внутрь бутылки.

Во время такого откупоривания бутылку лучше держать как можно дальше от гостей и одеться в ненужные вещи, ведь вино может брызнуть и заляпать все вокруг.