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Как открыть бутылку вина без штопора: шесть простых способов

6 декабря 2022, 18:07
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
вина, пляшка вина
Источник: Depositphotos

В жизни случаются ситуации, когда бутылка вина есть, а штопора нет. Но его отсутствие — это не повод не откупоривать бутылочку вкусного вина.

Факты ICTV собрали список способов, как открыть бутылку вина без штопора.

Ключи

Даже если вы на улице, в сумке всегда найдутся ключи. Именно они помогут откупорить бутылку:

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  • возьмите самый острый ключ и вверните его в пробку на 1-2 см;
  • осторожными вращательными движениями тяните ключ на себя;
  • не стоит спешить, чтобы ключ не повредил пробку;
  • когда пробка начнет подниматься, осторожно вытащите ключ и продолжайте пальцами.

С помощью ножа

Вместо ключа можно использовать нож, однако это опасно, поэтому будьте очень осторожны. Лучше брать зазубренный (его используют для нарезки хлеба).

  1. Возьмите нож и воткните его в пробку под небольшим наклоном.
  2. Когда зубчики ножа зафиксируются в пробке, начинайте осторожно прокручивать нож.
  3. Бутылку нужно крепко держать!
  4. Когда пробка начнет идти вверх, продолжайте крутить нож, пока пробка полностью не выйдет.

Пальцами

Способ довольно специфический, поэтому получится не у всех. Так открывать бутылку лучше мужчинам или женщинам, имеющим сильные пальцы и руки:

  • согните указательный палец правой руки;
  • крепко держа бутылку, начинайте давить на пробку костяшкой пальца;
  • пробка начнет проталкиваться книзу;
  • теперь можете взять вспомогательный предмет (он должен пролезть в горлышко бутылки). Это могут быть ножницы, вилка или ложка. Этим предметом протолкните пробку внутрь бутылки;
  • когда она окажется внутри бутылки, можете разливать вино по бокалам.

Греем бутылку

  1. Налейте в кастрюлю воды и поставьте ее на огонь.
  2. В кастрюлю положите бутылку вина и подождите, пока она прогреется.
  3. Из-за высокой температуры пробка может вылететь. Если же этого не произойдет, достаньте ее руками (пробка очень легко вытянется из бутылки).

Единственный минус — ваше вино станет теплым. Однако вы можете разлить его по бокалам и поставить в холодильник или добавить льда.

Технический способ

Вам понадобится:

  • шуруп;
  • отвертка;
  • плоскогубцы.

Осторожно вверните шуруп на две трети в пробку. Когда шуруп будет уверенно “чувствовать” себя в пробке, возьмите плоскогубцы и начинайте тянуть за шуруп. Если все пройдет по плану, пробка должна вылезти вместе с шурупом.

С помощью канцелярии

На самом деле способ довольно простой и примитивный, однако рабочий. Вам понадобится карандаш или ручка.

Дальше все просто:

  • держите бутылку крепко;
  • возьмите карандаш или ручку и начинайте продавливать пробку внутрь бутылки.

Во время такого откупоривания бутылку лучше держать как можно дальше от гостей и одеться в ненужные вещи, ведь вино может брызнуть и заляпать все вокруг.

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