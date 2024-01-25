Суші – дуже популярна страва серед українців. Завдяки гармонічному поєднанню смаків та поживній цінності, суші підкорили серця багатьох гурманів.

Традиційний рецепт суші включає рис, приправлений оцтом, різноманітні начинки, серед яких переважають морські продукти, але можуть також входити м’ясо, овочі, гриби чи яйця. Зазвичай суші огортають водоростями (норі).

Суші можна їсти кількома способами: спеціальними паличками, виделкою або ложкою (так суші споживають ті, хто не вміє користуватися паличками) та руками, але по японському етикету руками їсти страву можуть лише чоловіки.

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Як правильно користуватися паличками, аби суші не падали, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як тримати палички для суші – інструкція

Дерев’яні палички для суші мають назву хасі. У довжину вони приблизно 20 см. Саме такий розмір японці вважають оптимальним для споживання страви.

Якщо ви уважно огляньте палички, то побачите, що один бік товщий за інший. Саме він призначена для взяття страви.

В руці хасі потрібно розташувати таким чином:

перша паличка поміщається на безіменний палець та затискається між великим й вказівним;

другу потрібно тримати як олівець. Середина палички повинна перебувати на кінчиках другого та третього пальців.

Аби точно навчитися тримати палички, користуйтесь покроковою інструкцією:

Розслабте руку, витягніть вказівний та середній пальці вперед. Безіменний та мізинець трішки зігніть. Покладіть товстіший кінець однієї з паличок на рівні третини її довжини між великим та вказівним пальцями правої руки так, щоб друга паличка впиралась на безіменний палець. Зафіксуйте паличку, натиснувши на неї основою великого пальця. Другу паличку покладіть на першу фалангу вказівного пальця, а кінчиками середнього та великого притримуйте її ближче до середини. Стискайте та розтискайте кінці паличок.

У цій справі головне – практика! Перед тим, як починати трапезу, попрактикуйтесь брати уявні суші. Коли зрозумієте, що палички міцно тримаються в руці та не падають, можна спробувати зі справжніми сушами!

Не здавайтесь та практикуйтесь, і все обовʼязково вийде!