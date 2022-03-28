У народі гарбуз часто називають королем городу, тому що він містить багато корисних елементів та позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.

Вітаміни групи B, C, E та D допоможуть покращити зір, а також зміцнити нігті, волосся та кістки. Щоб приготувати смачні страви з гарбуза, потрібно почистити його від шкірки.

За допомогою деяких хитрощів овочі з твердою оболонкою легше та швидше очищатимуться.

Варто помити гарбуз від пилу та землі, а потім підготувати гострий кухонний ніж, столову дошку, металеву або дерев’яну ложку. Як чистити гарбуз від шкірки – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Корисні поради для очищення шкірки

Свіжий гарбуз та тонка шкірка

Шкірку з гарбуза потрібно ретельно помити під водою кімнатної температури, очистити овоч від землі та забруднень. За допомогою кухонного ножа зріжте дно та верх (як перед очищенням огірка).

Покладіть овоч на дерев’яну чи пластикову дошку для нарізання та розріжте навпіл ножем, як зображено на фотографії нижче.

За допомогою столової ложки очистіть гарбуз від насіння та м’якоті, покладіть зрізаною частиною вниз, приберіть шкірку кухонним ножем для чистки овочів. Те ж саме повторіть з другою половинкою овочу.

Свіжий гарбуз та товста шкірка

Якщо вам доводиться очищати гарбуз з товстішою шкіркою, тоді треба підготувати гостріший ніж або наточити старий. Для зручності варто нарізати гарбуз на четвертинки або менші шматочки, проте не забудьте помити овоч перед цим.

Для великих овочевих плодів краще використовувати широкий ніж, за допомогою якого шкірка гарбуза легше піддаватиметься очищенню.

Старий гарбуз (після зберігання)

Гарбуз після тривалого зберігання важче підготувати для подальшого запікання або смаження.

Щоб очищення овочу відбувалося легше та швидше, розріжте його навпіл або на менші шматочки, очистіть від насіння та м’якоті, покладіть у посуд з холодною водою на всю ніч. Після замочування гарбузовий плід очищуватиметься від товстої шкірки набагато швидше.

Є й другий спосіб, який допоможе спростити готування. Поділіть гарбуз на декілька частин, приберіть насіння та м’якоть всередині, зробіть маленькі дірки кухонним ножем, покладіть шматочки у тарілку та поставте її у мікрохвильову піч на середню потужність на 3 хвилини. Шкірка стане м’якшою, а ви зможете без зусиль її очистити.

Якщо немає мікрохвильової печі, тоді для теплової обробки можна використати духовку. Потрібно поставити частини гарбуза на запікання на 4 хвилини за температури 160 °C.

Очищення від насіння та м’якоті

Насіння гарбуза часто використовують для вирощування овочів або як смачний продукт, який має корисні для організму мікроелементи. Домогосподарки радять відділяти зерна одразу після розрізання плоду, тому що згодом вони можуть важче піддаватися обробці.

За допомогою столової ложки зберіть насіння, промийте від забруднень та маленьких шматків овочу, покладіть на сухій поверхні (можна на серветці без запаху або папері) та висушіть.

М’якоть можна відділити від гарбуза попередньо помитими руками або великою ложкою. Варто одразу очищати овоч, інакше м’якоть почне псуватися та гнити разом з плодом.

Як часто можна їсти та чим корисний гарбуз

Гарбуз містить багато каротину, який допомагає продукувати достатню кількість вітаміну А, позитивно впливає на зір та слух, зменшує висипання на обличчі та покращує загальний стан шкіри.

Крім того, гарбуз – це природне джерело вітамінів групи B, Е, С, антиоксидантів, мікроелементів, заліза, магнію, калію, фосфору та клітковини, які сприяють покращенню травлення та виводять токсини з організму.

Супи або інші страви з гарбуза радять їсти людям, які хочуть очистити шкіру від висипань або схуднути. Корисні елементи в овочі допомагають відчути сильне насичення навіть після невеликої порції.

Гарбуз можна їсти хоч щодня, проте варто періодично чергувати його з іншими овочами. Людям, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту, діабет, камені у нирках чи жовчному міхурі, краще обмежити вживання гарбуза.