В народе тыкву часто называют королевой огорода, потому что она содержит много полезных элементов и оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта.

Витамины группы B, C, E и D помогут улучшить зрение, а также укрепить ногти, волосы и кости. Чтобы приготовить вкусные блюда из тыквы, нужно почистить ее от кожуры.

С помощью некоторых уловок овощи с твердой оболочкой будут легче и быстрее очищаться.

Следует помыть тыкву от пыли и земли, а затем подготовить острый кухонный нож, столовую доску, металлическую или деревянную ложку. Как чистить тыкву от кожуры – далее в материале Фактов ICTV.

Полезные советы для очищения кожицы

Свежая тыква и тонкая кожура

Кожицу из тыквы нужно тщательно помыть под водой комнатной температуры, очистить овощи от земли и загрязнений. С помощью кухонного ножа срежьте дно и верх (как перед очисткой огурца).

Положите овощ на деревянную или пластиковую доску для нарезки и разрежьте пополам ножом, как показано на рисунке ниже.

С помощью столовой ложки очистите тыкву от семян и мякоти, положите срезанной частью вниз, уберите кожуру кухонным ножом для чистки овощей. То же самое повторите со второй половинкой овоща.

Свежая тыква и толстая шкурка

Если вам приходится очищать тыкву с более толстой кожурой, тогда надо подготовить более острый нож или наточить старый. Для удобства следует нарезать тыкву на четвертинки или кусочки помельче, однако не забудьте помыть овощ перед этим.

Для крупных овощных плодов лучше использовать широкий нож, с помощью которого кожица тыквы будет легче подвергаться очищению.

Старая тыква (после хранения)

Тыкву после длительного хранения труднее подготовить для последующего запекания или жарки.

Чтобы очищение овоща состоялось легче и быстрее, разрежьте его пополам или на меньшие кусочки, очистите от семян и мякоти, положите в посуду с холодной водой на всю ночь. После замачивания тыквенный плод будет очищаться от толстой кожуры гораздо быстрее.

Есть и второй способ, который поможет упростить приготовление. Разделите тыкву на несколько частей, уберите семена и мякоть внутри, сделайте маленькие дыры кухонным ножом, положите кусочки в тарелку и поставьте ее в микроволновку на среднюю мощность на 3 минуты. Кожица станет мягче, а вы сможете без труда ее очистить.

Если нет микроволновки, тогда для тепловой обработки можно использовать духовку. Следует поставить части тыквы на запекание на 4 минуты при температуре 160 °C.

Очистка от семян и мякоти

Семена тыквы часто используют для выращивания овощей или как вкусный продукт, имеющий полезные для организма микроэлементы. Домохозяйки советуют отделять зерна сразу после разрезания плода, потому что спустя время они могут труднее подвергаться обработке.

С помощью столовой ложки соберите семена, промойте от загрязнений и маленьких кусков овоща, положите на сухой поверхности (можно на салфетке без запаха или бумаге) и высушите.

Мякоть можно отделить от тыквы предварительно вымытыми руками или большой ложкой. Следует сразу очищать овощ, иначе мякоть начнет портиться и гнить вместе с плодом.

Как часто можно есть и чем полезна тыква

Тыква содержит много каротина, который помогает продуцировать достаточное количество витамина А, положительно влияет на зрение и слух, уменьшает сыпь на лице и улучшает общее состояние кожи.

Кроме того, тыква – это природный источник витаминов группы B, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, которые способствуют улучшению пищеварения и выводят токсины из организма.

Супы или другие блюда из тыквы советуют есть людям, которые хотят очистить кожу от высыпаний или похудеть. Полезные элементы в овоще помогают ощутить сильное насыщение даже после небольшой порции.

Тыкву можно есть хоть ежедневно, однако следует периодически чередовать ее с другими овощами. Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, диабетом, камнями в почках или желчном пузыре, лучше ограничить употребление тыквы.