Тендітні та красиві тюльпани – ці квіти є справжньою окрасою подвір’я. Крім того, вони досить невибагливі, але деякі нюанси у догляді за ними все ж таки є. І один з таких – висадка тюльпанів саме в осінній період. В який місяць це робити та як садити тюльпани восени – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Коли садити тюльпани восени

Найкращим часом для висадки тюльпанів восени є період з початку жовтня до перших чисел грудня. Так, цибулини тюльпанів встигнуть пустити коріння перед настанням морозів. Адже період укорінення зазвичай займає 3-4 тижні.

Восени тюльпани краще садити тому, що вони будуть краще зростати, на відміну від тих, що були занурені у ґрунт навесні. Осіння посадка тюльпанів приваблива ще й тим, що рослини дають квіточки на кілька тижнів раніше від тих, які висаджують навесні, і мають більш декоративний вигляд.

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Як садити тюльпани восени

Головним кроком є зберігання цибулин. Їх потрібно готувати заздалегідь, ще у червні. Але можна придбати у магазині.

Крок 1. Обираємо цибулини

Головне – обирайте цибулину, яка має тонку луску і золотистий відтінок. Розміри також мають значення. Діаметр повинен бути у межах 3,5-4,5 см, а окружність — близько 11-12 см. У такому випадку можна бути впевненими у тому, що це доросла, визріла цибулина.

Крім того, цибулини не повинні мати хворобливий вигляд та плями. Пам’ятайте, що один хворий екземпляр може заразити інші та ґрунт навколо. Для того, щоб убезпечитися від цього – безпосередньо перед висадкою в ґрунт потримайте цибулини протягом 30 хв у рожевому розчині марганцівки.

Крок 2. Обираємо місце

Тюльпани краще висаджувати по сортах. Це полегшить догляд за квітками. Невеличкі цибулинки висаджують ближче до півдня. Це робиться для того, щоб квіти, які виросли з великих цибулин, не затуляли невеличкі тюльпани від сонця.

Також важливим моментом є ґрунт. Він має бути пухким та нейтральним або слабколужним, найкраще – піщаним. Важкі глинисті ґрунти розбавляють піском. Кислий ґрунт перед посадкою цибулин варто вапнувати – внести по 200-500 г крейди на кожен 1 м² залежно від рівня кислотності землі.

Крім того, обирайте ділянки, які захищені від вітрів та які мають оптимальне освітлення. Останнє впливає на колір квіток. У разі, якщо сонця недостатньо, тюльпани будуть млявими.

Крок 3. Перекопуємо землю

Перед висадкою тюльпанів восени необхідно ретельно перекопати землю. Під час цього необхідно на кожен 1 м² додавати по 100-150 г деревної золи, два відра торфу (перегною дво- або трирічної витримки чи компосту), 50 г суперфосфату, 30 г сульфату калію і 25 г аміачної селітри.

Але перегній не має бути свіжим, адже це може спричинити опіки коренів рослини.

Крок 4. Полив

Якщо осінь суха, пролийте водою лунки або борозну перед посадкою.

Крок 5. Занурюємо у ґрунт

Після того, як ви підготували цибулини та місце для висадки тюльпанів, переходимо безпосередньо до самого процесу. Великі цибулини необхідно опускати в лунку на 12-14 см, маленькі – не так глибоко, на 6-8 см. Дуже важливо дотримуватися цього правила висадки тюльпанів, адже якщо надто глибоко занурити рослину у землю, то вона не буде утворювати діток у потрібній кількості. У разі ж, якщо недостатньо занурити цибулини, вони можуть загинути від морозів.

Якщо сумніваєтеся у глибині лунки, скористайтеся лайфхаком потрійної висоти. Глибина лунки повинна дорівнювати помноженій на троє висоті цибулини тюльпана.

Відстань між квітами довільна – залежить від ваших побажань, але краще висаджувати цибулини не менш ніж за 10 см одна від одної. В такому разі тюльпанам точно вистачить місця, а викопувати після цвітіння їх буде значно легше.

Під час висадки тюльпанів, аби не пошкодити кореневе денце, щоб рослина незахворіла, не надто сильно вдавлюйте цибулини у ґрунт.

Після посадки ділянку потрібно розрівняти, щоб у лунках не накопичувалась і не застоювалась вода.

Як доглядати тюльпани після висадки восени

Особливого догляду тюльпани після висадки восени не потребують. Лише слідкуйте за погодою – у разі надто сухої осені може знадобитися полив.

Також не забудьте для збереження тюльпанів від морозів замульчувати, тобто просипати, землю компостом або сухим листям.

До речі, раніше Факти ICTV писали, коли та як садити малину восени.