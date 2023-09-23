Хрупкие и красивые тюльпаны — эти цветы являются настоящим украшением двора. Кроме того, они достаточно неприхотливы, но некоторые нюансы в уходе за ними все же есть. И один из таких — высадка тюльпанов именно в осенний период. В каком месяце это стоит делать и как сажать тюльпаны осенью — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда сажать тюльпаны осенью

Лучшим временем для высадки тюльпанов осенью является период с начала октября до первых чисел декабря. Так, луковицы тюльпанов успеют пустить корни перед наступлением морозов. Ведь период укоренения обычно занимает 3-4 недели.

Осенью тюльпаны лучше сажать потому, что они будут лучше расти, в отличие от тех, что были погружены в почву весной. Осенняя посадка тюльпанов привлекательна еще и тем, что растения дают цветочки на несколько недель раньше тех, которые высаживают весной, и имеют более декоративный вид.

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Как сажать тюльпаны осенью

Главным шагом является хранение луковиц. Их нужно готовить заранее, еще в июне. Но можно приобрести в магазине.

Шаг 1. Выбираем луковицы

Главное — выбирайте луковицу, которая имеет тонкую чешую и золотистый оттенок. Размеры также имеют значение. Диаметр должен быть в пределах 3,5-4,5 см, а окружность — около 11-12 см. В таком случае можно быть уверенными в том, что это взрослая, вызревшая луковица.

Кроме того, луковицы не должны иметь болезненный вид и пятна. Помните, что один больной экземпляр может заразить другие и почву вокруг. Для того, чтобы обезопасить себя от этого — непосредственно перед высадкой в почву подержите луковицы в течение 30 минут в розовом растворе марганцовки.

Шаг 2. Выбираем место

Тюльпаны лучше высаживать по сортам. Это облегчит уход за цветками. Небольшие луковички высаживают ближе к югу. Это делается для того, чтобы цветы, которые выросли из больших луковиц, не заслоняли небольшие тюльпаны от солнца.

Также важным моментом является почва. Она должна быть рыхлой и нейтральной или слабощелочной, лучше всего — песчаной. Тяжелые глинистые почвы разбавляют песком. В кислую почву перед посадкой луковиц стоит внести по 200-500 г мела на каждый 1 м² в зависимости от уровня кислотности земли.

Кроме того, выбирайте участки, которые защищены от ветров и которые имеют оптимальное освещение. Последнее влияет на цвет тюльпанов. В случае, если солнца недостаточно, цветочки будут блеклыми.

Шаг 3. Перекапываем землю

Перед высадкой тюльпанов осенью необходимо тщательно перекопать землю. Во время этого нужно на каждый 1 м² добавлять по 100-150 г древесной золы, два ведра торфа (перегноя двух- или трехлетней выдержки, можно компоста), 50 г суперфосфата, 30 г сульфата калия и 25 г аммиачной селитры.

Но перегной не должен быть свежим, ведь это может вызвать ожоги корней растения.

Шаг 4. Полив

Если осень сухая, пролейте водой лунки или борозду перед посадкой.

Шаг 5. Погружаем в почву

После того, как вы подготовили луковицы и место для высадки тюльпанов, переходим непосредственно к самому процессу. Крупные луковицы необходимо опускать в лунку на 12-14 см, маленькие — не так глубоко, на 6-8 см. Очень важно соблюдать это правило высадки тюльпанов, ведь если слишком глубоко погрузить растение в землю, то оно не будет давать деток в нужном количестве. В случае же, если недостаточно прикопать луковицы, они могут погибнуть от морозов.

Если сомневаетесь в глубине лунки, воспользуйтесь лайфхаком тройной высоты. Глубина лунки должна равняться умноженной на трое высоте луковицы тюльпана.

Расстояние между цветами произвольное — зависит от ваших пожеланий, но лучше высаживать луковицы не менее чем в 10 см друг от друга. В этом случае тюльпанам точно хватит места, а выкапывать после цветения их будет значительно легче.

Во время высадки тюльпанов, чтобы не повредить корневое донце, дабы растение не заболело, не слишком сильно вдавливайте луковицы в почву.

После посадки участок нужно разровнять, чтобы в лунках не скапливалась и не застаивалась вода.

Как ухаживать за тюльпанами после высадки осенью

В особом уходе тюльпаны после высадки осенью не нуждаются. Только следите за погодой — в случае слишком сухой осени может понадобиться полив.

Также не забудьте для сохранения тюльпанов от морозов провести мульчирование, то есть просыпать, землю компостом или сухими листьями.

К слову, ранее Факты ICTV писали, когда и как сажать малину осенью.