Хумус – це поживна та доступна закуска, яка насичує організм корисною клітковиною, мінералами та багата на білки. Зазвичай хумус готують із нута, однак як альтернативу можна використати горох або квасолю.

Простий рецепт приготування хумуса розкрив суддя проєкту МастерШеф Володимир Ярославський.

Інгрідієнти

нут (чи інші бобові) – 300 г

сіль – 12 г

сода – 5 г

горіхи чи насіння – 100-150 г

рослинна олія – 75-100 г

часник – 1-2 зубочки

лимонний сік – 10-12 г

спеції

Як приготувати хумус

Горох замочуємо у воді кімнатної температури на ніч. Можна також залити окропом на 2-3 години, а потім злити воду та додати свіжу.

Варимо горох на повільному вогні 2,5-3 години, допоки боби не стануть м’якими. Щоб шкірка нута швидше розм’якла, на початку варіння можна додати у воду трішки соди.

Горіхи та насіння замочуємо заздалегідь. Для приготування хумуса можна обрати ті, що вам найбільше смакують.

Читайте також: Як приготувати бездріжджовий хліб у хлібопічці

Відварені боби охолоджуємо у воді. Зливаємо надлишок так, щоб можна було використати ще 500-600 грамів рідини.

Додаємо всі інгрідієнти та збиваємо суміш блендером до однорідного пюре. Якщо потрібно, додаємо рідину, що лишилася з відвареного нута.

Не хвилюйтеся, якщо готовий нут буде рідкуватим – із часом він загусне.

Готовий хумус добре смакує із запеченими овочами чи в’яленими томатами. Крім того, хумус можна їсти з лавашем.