Хот-дог легко приготувати в домашніх умовах. Зазвичай для підсмажування булочок використовується гриль, але те саме можна зробити і в мікрохвильовій печі.
Що потрібно для приготування хот-догу в мікрохвильовій печі
- Булочки з кунжутом – 5 шт
- Підкопчені сосиски – 5 шт
- Редиска – 100 г
- Свіжий огірок – 200 г
- Листя салату – 5 шт
- Кетчуп, майонез, гірчиця – за смаком
Як приготувати хот-дог у мікрохвильовій печі
- Підсушуємо на сковорідці булочки і розрізаємо їх навпіл.
- У кожну необхідно покласти листя салату, але в нього покласти очищену від плівки сосиску. До речі, сосиску можна запарити: очистіть сосиски від плівки, покладіть їх у глибоку тарілку і залийте окропом, зачекайте 5 хвилин і сосиски готові.
- Загортаємо кожен хот-дог у паперову серветку.
- Кладемо хот-доги в мікрохвильову піч і включаємо її на повній потужності на 1 хвилину, якщо ви готуєте тільки один хот-дог, на 3-4 хвилини, якщо готуєте 5.
- Дістаньте булочки з сосисками їз мікрохвильової печі, розгорніть і привідкрийте, щоб покласти в них огірки і редиску.
- Приправте хот-доги майонезом, гірчицею та кетчупом до смаку.
Також до хот-догу можна додати помідор, сир, цибулю (може бути маринована), бекон, гриби або квасолю. Можете поекспериментувати з добавками та знайти свій авторський рецепт хот-догу.
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