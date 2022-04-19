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Як приготувати хот-дог у мікрохвильовій печі за 5 хвилин

19 Квітня 2022, 12:02
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
хот-дог в микроволновке
Джерело: Pixabay

Хот-дог легко приготувати в домашніх умовах. Зазвичай для підсмажування булочок використовується гриль, але те саме можна зробити і в мікрохвильовій печі.

Що потрібно для приготування хот-догу в мікрохвильовій печі

  • Булочки з кунжутом – 5 шт
  • Підкопчені сосиски – 5 шт
  • Редиска – 100 г
  • Свіжий огірок – 200 г
  • Листя салату – 5 шт
  • Кетчуп, майонез, гірчиця – за смаком

Як приготувати хот-дог у мікрохвильовій печі

  1. Підсушуємо на сковорідці булочки і розрізаємо їх навпіл.
  2. У кожну необхідно покласти листя салату, але в нього покласти очищену від плівки сосиску. До речі, сосиску можна запарити: очистіть сосиски від плівки, покладіть їх у глибоку тарілку і залийте окропом, зачекайте 5 хвилин і сосиски готові.
  3. Загортаємо кожен хот-дог у паперову серветку.
  4. Кладемо хот-доги в мікрохвильову піч і включаємо її на повній потужності на 1 хвилину, якщо ви готуєте тільки один хот-дог, на 3-4 хвилини, якщо готуєте 5.
  5. Дістаньте булочки з сосисками їз мікрохвильової печі, розгорніть і привідкрийте, щоб покласти в них огірки і редиску.
  6. Приправте хот-доги майонезом, гірчицею та кетчупом до смаку.

Також до хот-догу можна додати помідор, сир, цибулю (може бути маринована), бекон, гриби або квасолю. Можете поекспериментувати з добавками та знайти свій авторський рецепт хот-догу.

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Кулінарні рецепти , Рецепти
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