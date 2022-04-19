Хот-дог легко приготувати в домашніх умовах. Зазвичай для підсмажування булочок використовується гриль, але те саме можна зробити і в мікрохвильовій печі.

Що потрібно для приготування хот-догу в мікрохвильовій печі

Булочки з кунжутом – 5 шт

Підкопчені сосиски – 5 шт

Редиска – 100 г

Свіжий огірок – 200 г

Листя салату – 5 шт

Кетчуп, майонез, гірчиця – за смаком

Як приготувати хот-дог у мікрохвильовій печі

Підсушуємо на сковорідці булочки і розрізаємо їх навпіл. У кожну необхідно покласти листя салату, але в нього покласти очищену від плівки сосиску. До речі, сосиску можна запарити: очистіть сосиски від плівки, покладіть їх у глибоку тарілку і залийте окропом, зачекайте 5 хвилин і сосиски готові. Загортаємо кожен хот-дог у паперову серветку. Кладемо хот-доги в мікрохвильову піч і включаємо її на повній потужності на 1 хвилину, якщо ви готуєте тільки один хот-дог, на 3-4 хвилини, якщо готуєте 5. Дістаньте булочки з сосисками їз мікрохвильової печі, розгорніть і привідкрийте, щоб покласти в них огірки і редиску. Приправте хот-доги майонезом, гірчицею та кетчупом до смаку.

Також до хот-догу можна додати помідор, сир, цибулю (може бути маринована), бекон, гриби або квасолю. Можете поекспериментувати з добавками та знайти свій авторський рецепт хот-догу.

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