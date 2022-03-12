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Як приготувати деруни з картоплі за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

12 Березня 2022, 11:57
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як приготувати деруни з картоплі за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Джерело: Pixabay

Деруни з картоплі – одна з улюблених страв українців. Ароматні та гарячі картопляні оладки зі сметаною – проста страва, що стане повноцінними прийомом їжі для всієї родини. Якщо хочете зробити деруни ситнішими, спробуйте додати до них фарш.

Простим рецептом дерунів із картоплі з фаршем поділився суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Інгрідієнти:

  • картопля – 3 шт.
  • фарш (свинина-яловичина) – 200 г
  • цибуля – 20 г
  • петрушка – 10 г
  • яйце – 1 шт.
  • часник сухий – 2 г
  • паприка – 2 г
  • перець чорний – 2 г
  • сіль – 2 г

Як приготувати деруни з картоплі

Натираємо картоплю і просто в мисці віджимаємо її від зайвої рідини. Змішуємо з нарізаною цибулею та петрушкою.

Додаємо яйце та спеції. Добре перемішуємо.

Формуємо з “тіста” деруни та смажимо їх на сковорідці з кожного боку по 2 хвилини на середньому вогні.

Готово! Подавати деруни можна зі сметаною чи будь-яким соусом, який вам смакує.

Якщо наважитеся таки приготувати деруни з фаршем, просто додайте його в миску до “тіста” і гарно перемішайте. А згодом смажте як звичайні деруни.

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