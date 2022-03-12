Деруни з картоплі – одна з улюблених страв українців. Ароматні та гарячі картопляні оладки зі сметаною – проста страва, що стане повноцінними прийомом їжі для всієї родини. Якщо хочете зробити деруни ситнішими, спробуйте додати до них фарш.
Простим рецептом дерунів із картоплі з фаршем поділився суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.
Інгрідієнти:
- картопля – 3 шт.
- фарш (свинина-яловичина) – 200 г
- цибуля – 20 г
- петрушка – 10 г
- яйце – 1 шт.
- часник сухий – 2 г
- паприка – 2 г
- перець чорний – 2 г
- сіль – 2 г
Як приготувати деруни з картоплі
Натираємо картоплю і просто в мисці віджимаємо її від зайвої рідини. Змішуємо з нарізаною цибулею та петрушкою.
Додаємо яйце та спеції. Добре перемішуємо.
Формуємо з “тіста” деруни та смажимо їх на сковорідці з кожного боку по 2 хвилини на середньому вогні.
Готово! Подавати деруни можна зі сметаною чи будь-яким соусом, який вам смакує.
Якщо наважитеся таки приготувати деруни з фаршем, просто додайте його в миску до “тіста” і гарно перемішайте. А згодом смажте як звичайні деруни.