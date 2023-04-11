как убрать неприятный запах из мусорного ведра

Як запобігти появі запаху від сміттєвого відра

Глибоке прибирання — чудовий спосіб позбутися наявних запахів зі сміттєвого відра, але чи не було б чудово, якби ви могли запобігти появі запахів? Ось вам декілька порад.

Частіше змінюйте сміттєвий пакет. Зміна пакета допоможе уникнути накопичення запахів та розповсюдження бактерій.

Наповнювач для кошачого туалету. Якщо у вас вдома є домашні тварини, вам в пригоді може стати пісок для їх туалету. Варто насипати наповнювач на дно вашого відра, і він буде всмоктувати усі неприємні запахи. Тільки не забувайте періодично його змінювати.

Екстракт ванілі. Екстракт ванілі має дуже сильний аромат, який чудово справляється з будь-якими смердючими запахами, які залишає ваше сміття. Для цього методу налийте кілька крапель екстракту ванілі на ватний диск і залиште його на дні сміттєвого відра.

Якщо жодна з порад не спрацювала, варто замислитись над зміною сміттєвого відра. Наведені вище методи очищення та профілактики чудово працюють у більшості випадків, але іноді цього просто недостатньо. На жаль, пластик вбирає запахи. Регулярне прибирання та додавання елементів для запобігання запаху допоможе продовжити термін служби вашого сміттєвого відра, але щойно ці методи стануть неефективними, вам доведеться шукати заміну.