как убрать неприятный запах из мусорного ведра

Сміттєве відро є необхідним елементом в кожному домі, однак з часом в ньому може накопичуватись запах від зібраного в ньому сміття, що може стати джерелом дискомфорту та незадоволення для мешканців.
Запах зі сміттєвого відра може бути особливо неприємним в теплу пору року, коли він може стати ще більш інтенсивним та нав’язливим. Тому ми підготували покрокову інструкцію, як позбутися смороду.
Крок 1. Викиньте сміття
Перш ніж чистити сміттєве відро, вам потрібно викинути усе, що в ньому накопичилось за час користування.
Крок 2. Перемістіть свій сміттєвий бак у ванну.
Найкраще усі процедури робити над ванною. Наповніть сміттєвий бак теплою водою приблизно на ⅓. Нанесіть мило на внутрішню та зовнішню частину (не забудьте про кришку!) і змішайте мило з теплою водою.
Крок 3. Видаліть залишки їжі
Дуже часто на сміттєвому відрі можуть залишитись прилиплі шматки їжі, які потребують негайного видалення. Для того, щоб зробити усе швидко, вам потрібно надягти рукавички, взяти жорстку щітку, нанести миючий засіб та ретельно пройтися нею по всій поверхні відра.
Крок 4. Вилийте всю воду та промийте смітник.
Після ретельного прибирання бруду з вашого сміттєвого відра, слід ретельно змити усе водою. Для закріплення результату застосуйте дезінфікуючий засіб, щоб знищити залишки бактерій.
Крок 5. Висушіть відро
Відро краще винести на відкрите повітря, наприклад, на балкон, для того, щоб залишки запаху випарувались. Наостанок можете налити на ватний диск ефірні олії і протерти сміттєве відро.
Як запобігти появі запаху від сміттєвого відра
Глибоке прибирання — чудовий спосіб позбутися наявних запахів зі сміттєвого відра, але чи не було б чудово, якби ви могли запобігти появі запахів? Ось вам декілька порад.
Частіше змінюйте сміттєвий пакет. Зміна пакета допоможе уникнути накопичення запахів та розповсюдження бактерій.
Наповнювач для кошачого туалету. Якщо у вас вдома є домашні тварини, вам в пригоді може стати пісок для їх туалету. Варто насипати наповнювач на дно вашого відра, і він буде всмоктувати усі неприємні запахи. Тільки не забувайте періодично його змінювати.
Екстракт ванілі. Екстракт ванілі має дуже сильний аромат, який чудово справляється з будь-якими смердючими запахами, які залишає ваше сміття. Для цього методу налийте кілька крапель екстракту ванілі на ватний диск і залиште його на дні сміттєвого відра.
Якщо жодна з порад не спрацювала, варто замислитись над зміною сміттєвого відра. Наведені вище методи очищення та профілактики чудово працюють у більшості випадків, але іноді цього просто недостатньо. На жаль, пластик вбирає запахи. Регулярне прибирання та додавання елементів для запобігання запаху допоможе продовжити термін служби вашого сміттєвого відра, але щойно ці методи стануть неефективними, вам доведеться шукати заміну.