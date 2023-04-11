Мусорное ведро является необходимым элементом в каждом доме, однако со временем в нем может накапливаться запах от собранного в нем мусора, что может стать источником дискомфорта и недовольства для жителей.
Запах из мусорного ведра может быть особенно неприятным в теплое время года, когда он может стать еще более интенсивным и назойливым. Поэтому мы подготовили пошаговую инструкцию, как избавиться от вони.
Шаг 1. Выбросьте мусор
Прежде чем чистить мусорное ведро, вам нужно выбросить все, что в нем накопилось за время пользования.
Шаг 2. Переместите свой мусорный бак в ванную
Лучше всего делать процедуры над ванной. Наполните мусорный бак теплой водой примерно на ⅓. Нанесите мыло на внутреннюю и внешнюю часть (не забудьте о крышке!) и смешайте мыло с теплой водой.
Шаг 3. Удалите остатки пищи
Очень часто на мусорном ведре могут остаться прилипшие куски пищи, нуждающиеся в немедленном удалении. Для того, чтобы сделать все быстро, вам нужно надеть перчатки, взять жесткую щетку, нанести моющее средство и тщательно пройтись ею по всей поверхности ведра.
Шаг 4. Вылейте всю воду и промойте ведро.
После тщательной уборки грязи из вашего мусорного ведра следует тщательно смыть все водой. Для закрепления результата примените дезинфицирующее средство, чтобы уничтожить остатки бактерий.
Шаг 5. Высушите ведро
Ведро лучше вынести на открытый воздух, например на балкон, для того, чтобы остатки запаха испарились. Напоследок можете налить на ватный диск эфирные масла и протереть мусорное ведро.
Как предотвратить появление запаха от мусорного ведра
Глубокая уборка — отличный способ избавиться от имеющихся запахов из мусорного ведра, но ведь было бы замечательно, если бы вы могли предотвратить появление запахов. Вот вам несколько советов.
Чаще меняйте мусорный пакет. Смена пакета поможет избежать накопления запахов и распространения бактерий.
Наполнитель для кошачьего туалета. Если у вас дома есть домашние животные, вам пригодится песок для их туалета. Следует насыпать наполнитель на дно вашего ведра, и он будет впитывать все неприятные запахи. Только не забывайте периодически его менять.
Экстракт ванили. Экстракт ванили имеет очень сильный аромат, который прекрасно справляется с любыми зловонными запахами, которые оставляет ваш мусор. Для этого способа налейте несколько капель экстракта ванили на ватный диск и оставьте его на дне мусорного ведра.
Если ни один из советов не сработал, стоит задуматься над заменой мусорного ведра. Вышеприведенные методы очистки и профилактики прекрасно работают в большинстве случаев, но иногда этого просто недостаточно. К сожалению, пластик впитывает запахи. Регулярная уборка и добавление элементов для предотвращения запаха поможет продлить срок службы мусорного ведра, но как только эти методы станут неэффективными, вам придется искать замену.