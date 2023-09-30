Триває сезон грибника, тож минає найсприятливіший період для збору врожаю. Мисливців на гриби приваблює не лише поживна цінність продукту (вони дуже багаті на білки, мінерали та вітаміни), а й сам процес. Адже можна вийти на свіже повітря, перезавантажитися та ще й попоїсти додому принести. Але потрібно знати деякі правила, аби не наражати своє здоров’я та життя на небезпеку. Як правильно та коли краще збирати гриби – читайте поради для початківців у матеріалі.

Де краще збирати гриби

У вологу погоду і після опадів гриби радять шукати у сухих місцях, на пагорбах, сонячних галявинах і на узліссях.

А у суху і спекотну пору гриби, навпаки, рясно ростуть у вологих місцях, у тіні дерев, у моху та в густій траві. Починати збирання грибів краще до сходу сонця або в хмарну погоду.

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Де не можна збирати гриби

Гриби заборонено збирати у національних природних парках, природних заповідниках, ботанічних садах, дендрологічних парках. Також пам’ятайте, що в Україні триває війна, тому на деокупованих територіях є високий ризик підірватися на міні. Отже, якщо перед входом до лісу є знаки “Обережно, міни!” – не ігноруйте їх. Краще відмовтеся від походу, якщо не впевненні у безпеці місцевості.

Також гриби краще не збирати поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах.

Справа у тому, що за своєю структурою гриб є губкою, яка вбирає не лише поживні речовини з ґрунту, а й важкі метали та токсини.

Як правильно збирати гриби – зрізати чи зривати

Є досить поширений міф з приводу того, що гриби обов’язково необхідно зрізати, інакше можна пошкодити грибницю і в наступному році гриб на цьому місці вже не виросте. Насправді для гриба все одно, зрізаєте ви його чи зриваєте. Це жодним чином не позначається на його зростанні.

Три правила збору грибів для початківців

Тим, хто лише починає збирати гриби, варто пам’ятати, що деякі з них приховують у собі небезпеку та можуть бути отруйними. Тож, щоби уникнути фатальних наслідків, обов’язково дотримуйтеся правил збору грибів:

збирайте у лісі лише ті гриби, щодо яких ви впевнені, у отруйності яких не сумніваєтеся;

у жодному разі не збирайте і не вживайте перезрілі, червиві та пошкоджені гриби;

не збирайте навіть їстівні гриби у міських парках, скверах, дворах, а також обабіч автомобільних доріг та поблизу залізниці.

Крім того, не вірте розповсюдженій думці, що отруйні гриби спричиняють потемніння цибулини чи срібних предметів, якщо їх занурити у посуд, де варяться гриби. Це хибне припущення.

Принесені додому гриби варто у той самий день розібрати за окремими видами і знову ретельно оглянути. Усі переспілі, в’ялі гриби та ті, стосовно яких ви сумніваєтеся, краще викинути.

І пам’ятайте, що не варто вживати гриби сирими. Їх потрібно піддати термічній обробці у день збору, або ж не пізніше наступного ранку.

Календар грибника на осінь

Найкращий час для збирання грибів – з квітня до листопада. Проте влітку з середини липня умови для росту грибів набагато сприятливіші, ніж на початку весни. Однак саме з другої половини серпня і до першої декади вересня починається найкраща грибна пора. Оскільки це сезон дощів, а після опадів, як відомо, добре ростуть гриби. Навіть вислів такий є “ростуть, як гриби після дощу”. У цей період гриби з’являються дружно, цілими сім’ями.

Також є особливо сприятливі дні для збору грибного врожаю. Це своєрідний календар, який орієнтований на фази зростаючого Місяця. Отже, у вересні найкраще виходити на грибне полювання 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа.

У жовтні найсприятливіші дні для збору врожаю – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

У листопаді до лісу треба вирушати 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 числа.

Проте на врожай грибів впливає не так фаза Місяця, як погода. Вона має бути теплою, без різких температурних коливань вдень і вночі та помірно вологою. Зокрема, ґрунт повинен добре прогрітися під промінчиками сонечка.

До речі, раніше Факти ICTV писали про симптоми отруєння грибами та першу допомогу.