Продолжается сезон грибника и сейчас один из самых благоприятных периодов для сбора урожая. Охотников на грибы привлекает не только питательная ценность продукта (они очень богаты белками, минералами и витаминами), но и сам процесс. Ведь можно выйти на свежий воздух, перезагрузиться и еще и поесть домой принести. Но нужно знать некоторые правила, чтобы не подвергать свое здоровье и жизнь опасности. Как правильно и когда лучше собирать грибы — читайте советы для начинающих в материале.

Где лучше собирать грибы

Во влажную погоду и после осадков грибы советуют искать в сухих местах, на холмах, солнечных полянах и на опушках леса.

А в сухую и жаркую пору грибы наоборот обильно растут во влажных местах, в тени деревьев, во мху и в густой траве. Начинать сбор грибов лучше до восхода солнца или в облачную погоду.

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Где нельзя собирать грибы

Грибы запрещено собирать в национальных природных парках, природных заповедниках, ботанических садах, дендрологических парках. Также помните, что в Украине продолжается война и на деоккупированных территориях есть высокий риск подорваться на мине. Поэтому, если перед входом в лес вы видите знаки “Осторожно, мины!” — не игнорируйте их. Лучше откажитесь от похода, если не уверены в безопасности данной местности.

Также грибы лучше не собирать вблизи транспортных магистралей, на промышленных пустырях, бывших свалках, в химически и радиационно опасных зонах.

Дело в том, что по своей структуре гриб является губкой, которая впитывает не только питательные вещества из почвы, но и тяжелые металлы и токсины.

Как правильно собирать грибы срезать или вырывать

Есть довольно распространенный миф относительно того, что грибы обязательно необходимо срезать, в противном случае можно повредить грибницу и в следующем году гриб на этом месте уже не вырастет. На самом деле грибу все равно, срезаете вы его или срываете. Это никоим образом не сказывается на его росте.

Три правила сбора грибов для начинающих

Тем, кто только начинает собирать грибы стоит помнить, что некоторые из них таят в себе опасность и могут быть ядовитыми. Поэтому, чтобы избежать фатальных последствий, обязательно соблюдайте следующие правила сбора грибов:

собирайте в лесу только те грибы, в которых вы уверены, в ядовитости которых не сомневаетесь;

ни в коем случае не собирайте и не употребляйте перезрелые, червивые и поврежденные грибы;

не собирайте даже съедобные грибы в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных дорог и вблизи железной дороги.

Кроме того, не верьте распространенному мнению, что ядовитые грибы служат причиной потемнения луковицы или серебряных предметов, если их погрузить в посуду, где варятся грибы. Это ошибочное предположение.

Принесенные домой грибы следует в тот же день разобрать по отдельным видам и снова тщательно осмотреть. Все переспелые, вялые грибы и те, в отношении которых вы сомневаетесь лучше выбросить.

И помните, что не стоит употреблять грибы сырыми. Их нужно подвергнуть термической обработке в день сбора, максимум не позднее следующего утра.

Календарь грибника на осень

Лучшее время для сбора грибов — с апреля по ноябрь. Однако летом с середины июля условия для роста грибов гораздо более благоприятные, чем в начале весны.

Однако именно со второй половины августа и до первой декады сентября начинается лучшая грибная пора. Поскольку это сезон дождей, а после осадков, как известно, хорошо растут грибы. Даже выражение такое есть “растут, как грибы после дождя”. В этот период грибы появляются дружно, целыми семьями.

Также существует особо благоприятные дни для сбора грибного урожая. Это своеобразный календарь, который ориентирован на фазы растущей Луны. Итак, в сентябре лучше всего выходить на грибную охоту 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа.

В октябре самые благоприятные дни для сбора урожая — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

В ноябре в лес стоит отправляться 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 числа.

Однако на урожай грибов влияет не сколько фаза Луны, сколько погода. Она должна быть теплой, без резких температурных колебаний днем и ночью, а также умеренно влажной. В частности, почва должна хорошо прогреться под лучиками солнышка.

К слову, ранее Факты ICTV писали о симптомах отравления грибами и первой помощи.