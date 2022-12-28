Випрати біле взуття від – завдання із зірочкою. Особливо якщо плями вже в’їлися у тканину чи інші частини кросівок. Багато людей для вирішення такої проблеми купують велику кількість засобів, які, до того ж, не завжди допомагають.
Саме тому можна вдатися до різних способів: замочувати, прати кросівки у пралці або посудомийці. Як випрати білі кросівки в посудомийній машині – читайте в матеріалі.
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Чи можна прати взуття в посудомийній машині?
Можете спробувати зробити це, тільки якщо у вас є посудомийна машина з програмою невисоких температур миття (найчастіше це програма для крихкого посуду) і з типом сушіння без нагрівальних елементів (конденсаційна або інтенсивна).
Також важливо, щоб посудомийна машина мала фільтр дренажної системи, який легко чистити.
Як підготуватися до прання?
- перед завантаженням в посудомийну машину потрібно почистити взуття щіткою від бруду, який налип;
- щоб дренажний злив не забився, потрібно обов'язково вийняти устілки (якщо вони знімні), вставки та розшнурувати кросівки;
- взуття потрібно поставити в посудомийну машину підошвою догори;
- не завантажуйте разом із взуттям посуд.
Як прати білі кросівки в посудомийній машині: покрокова інструкція
- Налаштуйте на машинці подання холодної води.
- Якщо ви забули зішкребти весь бруд зі своїх кросівок – зробіть це. Це потрібно, щоб не забився фільм посудомийки. Використовуйте для ручного чищення стару зубну щітку та засіб для миття посуду.
- Витягніть устілки, шнурки та вкладки. Поперіть їх вручну.
- Використовуйте мийні засоби для посудомийної машини (але не відбілювальні).
- Після прання очистьте зливний фільтр.
Як сушити кросівки після прання в посудомийній машині?
- дістаньте кросівки та поставте їх на паперові рушники;
- набийте їх газетним папером, щоб поглинути вологу;
- поставте їх у тепле місце з гарною вентиляцією;
- якщо потрібно швидше висушити кросівки – направте на них увімкнений фен (з холодним або теплим повітрям);
- періодично змінюйте газету до повного висихання взуття.