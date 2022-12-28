Випрати біле взуття від – завдання із зірочкою. Особливо якщо плями вже в’їлися у тканину чи інші частини кросівок. Багато людей для вирішення такої проблеми купують велику кількість засобів, які, до того ж, не завжди допомагають.

Саме тому можна вдатися до різних способів: замочувати, прати кросівки у пралці або посудомийці. Як випрати білі кросівки в посудомийній машині – читайте в матеріалі.

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Чи можна прати взуття в посудомийній машині? Можете спробувати зробити це, тільки якщо у вас є посудомийна машина з програмою невисоких температур миття (найчастіше це програма для крихкого посуду) і з типом сушіння без нагрівальних елементів (конденсаційна або інтенсивна). Також важливо, щоб посудомийна машина мала фільтр дренажної системи, який легко чистити.

Як підготуватися до прання? перед завантаженням в посудомийну машину потрібно почистити взуття щіткою від бруду, який налип;

щоб дренажний злив не забився, потрібно обов'язково вийняти устілки (якщо вони знімні), вставки та розшнурувати кросівки;

взуття потрібно поставити в посудомийну машину підошвою догори;

не завантажуйте разом із взуттям посуд.

Як прати білі кросівки в посудомийній машині: покрокова інструкція Налаштуйте на машинці подання холодної води. Якщо ви забули зішкребти весь бруд зі своїх кросівок – зробіть це. Це потрібно, щоб не забився фільм посудомийки. Використовуйте для ручного чищення стару зубну щітку та засіб для миття посуду. Витягніть устілки, шнурки та вкладки. Поперіть їх вручну. Використовуйте мийні засоби для посудомийної машини (але не відбілювальні). Після прання очистьте зливний фільтр.