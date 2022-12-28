Отстирать белую обувь – задачка со звездочкой. Особенно если пятна уже въелись в ткань или другие части кроссовок. Многие люди для решения такой проблемы покупают кучу средств, которые, к тому же, не всегда помогают.
Именно поэтому можно прибегнуть к разным способам: замачивать, стирать кроссовки в стиралке или в посудомойке. Как постирать белые кроссовки в посудомоечной машине – читайте в материале.
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Можно ли стирать обувь в посудомоечной машине?
Можете попытаться сделать это, только если у вас есть посудомоечная машина с программой невысоких температур мойки (чаще всего это программа для хрупкой посуды) и с типом сушки без нагревательных элементов (конденсационная или интенсивная).
Также важно чтобы посудомоечная машина имела фильтр дренажной системы, который легко чистить.
Как подготовиться к стирке?
- перед загрузкой в посудомоечную машину нужно почистить обувь щеткой от налипшей грязи;
- чтобы дренажный слив не забился, нужно обязательно вынуть стельки (если они съемные), вставки и расшнуровывать кроссовки;
- обувь нужно поставить в посудомоечную машину подошвой вверх;
- не загружайте вместе с обувью посуду.
Как стирать белые кроссовки в посудомоечной машине: пошаговая инструкция
- Настройте на машинке подачу холодной воды.
- Если вы забыли соскребсти всю грязь со своих кроссовок – сделайте это. Это нужно, чтобы фильтр посудомойки не забился. Используйте для чистки старую зубную щетку и средство для мытья посуды.
- Вытащите стельки, шнурки и вкладыши. Постирайте их вручную.
- Используйте моющие средства для посудомоечной машины (но не отбеливающие).
- После стирки очистьте сливной фильтр.
Как сушить кроссовки после стирки в посудомоечной машине?
- достаньте кроссовки и поставьте их на бумажные полотенца;
- набейте их газетной бумагой, чтобы поглотить влагу;
- поставьте их в теплое место с хорошей вентиляцией;
- если нужно быстрее высушить кроссовки – направьте на них включенный фен (с холодным или теплым воздухом);
- периодически меняйте газету до полного высыхания обуви.