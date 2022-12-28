Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Кросівки
Лайфхаки

Как стирать белые кроссовки в посудомоечной машине: главный секрет

28 декабря 2022, 15:41 Анна Голишевская

Отстирать белую обувь –  задачка со звездочкой. Особенно если пятна уже въелись в ткань или другие части кроссовок. Многие люди для решения такой проблемы покупают кучу средств, которые, к тому же, не всегда помогают.

Именно поэтому можно прибегнуть к разным способам: замачивать, стирать кроссовки в стиралке или в посудомойке. Как постирать белые кроссовки в посудомоечной машине –  читайте в материале.

Сейчас смотрят

Можно ли стирать обувь в посудомоечной машине?

Можете попытаться сделать это, только если у вас есть посудомоечная машина с программой невысоких температур мойки (чаще всего это программа для хрупкой посуды) и с типом сушки без нагревательных элементов (конденсационная или интенсивная).

Также важно чтобы посудомоечная машина имела фильтр дренажной системы, который легко чистить.

Как подготовиться к стирке?

  • перед загрузкой в посудомоечную машину нужно почистить обувь щеткой от налипшей грязи;
  • чтобы дренажный слив не забился, нужно обязательно вынуть стельки (если они съемные), вставки и расшнуровывать кроссовки;
  • обувь нужно поставить в посудомоечную машину подошвой вверх;
  • не загружайте вместе с обувью посуду. 

Как стирать белые кроссовки в посудомоечной машине: пошаговая инструкция

  1. Настройте на машинке подачу холодной воды.
  2. Если вы забыли соскребсти всю грязь со своих кроссовок –  сделайте это. Это нужно, чтобы фильтр посудомойки не забился. Используйте для чистки старую зубную щетку и средство для мытья посуды.
  3. Вытащите стельки, шнурки и вкладыши. Постирайте их вручную.
  4. Используйте моющие средства для посудомоечной машины (но не отбеливающие). 
  5. После стирки очистьте сливной фильтр.

Как сушить кроссовки после стирки в посудомоечной машине?

  • достаньте кроссовки и поставьте их на бумажные полотенца;
  • набейте их газетной бумагой, чтобы поглотить влагу; 
  • поставьте их в теплое место с хорошей вентиляцией; 
  • если нужно быстрее высушить кроссовки – направьте на них включенный фен (с холодным или теплым воздухом);
  • периодически меняйте газету до полного высыхания обуви.

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Теги
кросівки
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь