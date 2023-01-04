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Як поставити апостроф на клавіатурі – інструкція
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Як поставити апостроф на клавіатурі – інструкція

4 Січня 2023, 18:26 Владислава Ткаченко

Під час роботи за компʼютером, трапляються випадки, коли необхідно поставити апостроф у слові. Люди, які рідко щось друкують на ПК, не знають, яку комбінацію клавіш потрібно затиснути, щоб утворився апостроф.

Тому Факти ICTV підготували коротку та зрозумілу інструкцію, як поставити апостроф на клавіатурі.

Зараз дивляться

Найпростіший спосіб: крок 1

Щоб додати апостроф легко і швидко, спершу потрібно переключити розкладку клавіатури на англійську мову.

Крок 2

Далі скористайтесь поєднанням клавіш Shift+Alt або Shift+Ctrl (залежно від налаштувань вашої операційної системи). Натисніть на літеру е.

Клавіатура

Спеціальна комбінація клавіш для вставлення апострофа

В Window практично будь-який символ має свій цифровий код. Використовувати цей метод потрібно з допомогою поєднання Alt+цифровий код.

В апострофа цей код 39. Відповідно, вам необхідно:

  • затиснути Alt+3+9.

клавіатураклавіатура

Тут важливо використовувати саме праву цифрову клавіатуру. До речі, ваш курсор має стояти не після пробілу, а одразу після літери, поруч з якою треба поставити апостроф.

Інший спосіб 

  • Затисніть поєднання клавіш Alt+0+1+4+6.

Це теж потрібно робити на бічних цифрових клавішах.

Найпростіший спосіб №2

Тут просто необхідно натиснути верхню ліву клавішу. Нічого вмикати, перемикати чи додатково затискати не потрібно.

Як поставити апостроф на клавіатурі MacBook

Для цього спершу необхідно ввімкнути українську розкладку клавіатури. Зробити це потрібно в налаштуваннях ноутбука.

Коли українська мова буде доступна на клавіатурі вашого MacBook, необхідно просто натиснути на клавішу з позначками \/.

Готово! Апостроф поставлений.

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