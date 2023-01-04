Під час роботи за компʼютером, трапляються випадки, коли необхідно поставити апостроф у слові. Люди, які рідко щось друкують на ПК, не знають, яку комбінацію клавіш потрібно затиснути, щоб утворився апостроф.

Тому Факти ICTV підготували коротку та зрозумілу інструкцію, як поставити апостроф на клавіатурі.

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Найпростіший спосіб: крок 1 Щоб додати апостроф легко і швидко, спершу потрібно переключити розкладку клавіатури на англійську мову.

Крок 2 Далі скористайтесь поєднанням клавіш Shift+Alt або Shift+Ctrl (залежно від налаштувань вашої операційної системи). Натисніть на літеру е.

Спеціальна комбінація клавіш для вставлення апострофа В Window практично будь-який символ має свій цифровий код. Використовувати цей метод потрібно з допомогою поєднання Alt+цифровий код. В апострофа цей код 39. Відповідно, вам необхідно: затиснути Alt+3+9. Тут важливо використовувати саме праву цифрову клавіатуру. До речі, ваш курсор має стояти не після пробілу, а одразу після літери, поруч з якою треба поставити апостроф.

Інший спосіб Затисніть поєднання клавіш Alt+0+1+4+6. Це теж потрібно робити на бічних цифрових клавішах.

Найпростіший спосіб №2 Тут просто необхідно натиснути верхню ліву клавішу. Нічого вмикати, перемикати чи додатково затискати не потрібно.