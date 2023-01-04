Во время работы за компьютером, бывают случаи, когда необходимо поставить апостроф в слове. Люди, которые редко что-то печатают на ПК, не знают, какую комбинацию клавиш нужно зажать, чтобы образовался апостроф.
Поэтому Факты ICTV подготовили краткую и понятную инструкцию, как поставить апостроф на клавиатуре.
Самый простой способ: шаг 1
Чтобы добавить апостроф легко и быстро, сначала нужно переключить раскладку клавиатуры на английский язык.
Шаг 2
Далее воспользуйтесь сочетанием клавиш Shift+Alt или Shift+Ctrl (в зависимости от настроек вашей операционной системы). Нажмите на букву е.
Специальная комбинации клавиш для вставки апострофа
В Window практически любой символ имеет свой цифровой код. Использовать этот метод нужно с помощью сочетаний Alt+цифровой код.
В апострофа этот код 39. Соответственно, вам необходимо:
- зажать Alt + 3 + 9.
Здесь важно использовать именно правую цифровую клавиатуру. Кстати, ваш курсор должен стоять не после пробела, а сразу после буквы, рядом с которой нужно поставить апостроф.
Другой способ
- Зажмите сочетание клавиш Alt+0+1+4+6.
Это тоже нужно делать на боковых цифровых клавишах.
Самый простой способ №2
Здесь просто необходимо нажать верхнюю левую клавишу. Ничего включать, переключать или дополнительно зажимать не нужно.
Как поставить апостроф на клавиатуре MacBook
Для этого сначала необходимо включить украинскую раскладку клавиатуры. Сделать это необходимо в настройках ноутбука.
Когда украинский язык будет доступен на клавиатуре вашего MacBook, необходимо просто нажать на клавишу с пометками\/.
Готово! Апостроф поставлен.