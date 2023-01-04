Во время работы за компьютером, бывают случаи, когда необходимо поставить апостроф в слове. Люди, которые редко что-то печатают на ПК, не знают, какую комбинацию клавиш нужно зажать, чтобы образовался апостроф.

Поэтому Факты ICTV подготовили краткую и понятную инструкцию, как поставить апостроф на клавиатуре.

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Самый простой способ: шаг 1 Чтобы добавить апостроф легко и быстро, сначала нужно переключить раскладку клавиатуры на английский язык.

Шаг 2 Далее воспользуйтесь сочетанием клавиш Shift+Alt или Shift+Ctrl (в зависимости от настроек вашей операционной системы). Нажмите на букву е.

Специальная комбинации клавиш для вставки апострофа В Window практически любой символ имеет свой цифровой код. Использовать этот метод нужно с помощью сочетаний Alt+цифровой код. В апострофа этот код 39. Соответственно, вам необходимо: зажать Alt + 3 + 9. Здесь важно использовать именно правую цифровую клавиатуру. Кстати, ваш курсор должен стоять не после пробела, а сразу после буквы, рядом с которой нужно поставить апостроф.

Другой способ Зажмите сочетание клавиш Alt+0+1+4+6. Это тоже нужно делать на боковых цифровых клавишах.

Самый простой способ №2 Здесь просто необходимо нажать верхнюю левую клавишу. Ничего включать, переключать или дополнительно зажимать не нужно.