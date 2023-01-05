Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Кактус
Лайфхаки

Як пересадити кактус: покрокова інструкція

5 Січня 2023, 12:02 Анна Голішевська

Кактус – одна з найулюбленіших екзотичних рослин, яку вирощують на підвіконнях. Хоча ці колючки не потребують постійного поливу та уважного догляду, пересаджувати їх доволі складно. Робити це потрібно акуратно, купивши ґрунт і новий горщик. Як пересадити кактус – читайте у матеріалі

Зараз дивляться

Коли пересаджують кактуси

Оскільки ростуть кактуси повільно, щороку їх пересаджувати не потрібно. Якщо ваш кактус тішить око протягом 3-5 років, то пересаджувати рослину вже можна. Якщо ви хочете просто пересадити кактус в інший горщик, то займатися цим можна будь-коли: хоч влітку, хоч взимку.

Найчастіше це роблять взимку або навесні. Важливо пересаджувати екзотичну рослину відразу після того, як ви придбали її в магазині.

В який горщик потрібно пересаджувати кактус

  • Потрібно підібрати кактусу горщик, який буде більшим за минулий. Наприклад, на 2-3 см. У горщику обов'язково мають бути дренажні отвори. Це позбавить зайвої вологи під час поливу, і ви зможете через кілька років подивитися, чи потрібно пересаджувати рослину. Наприклад, якщо коріння вже виглядає з отворів –  саме час поміняти горщик на більший.
  • Якщо у кактуса велике кореневище, потрібно садити його не в горщик на розмір більше, а в дуже глибоке кашпо.

В яку землю треба пересаджувати кактус

Ви можете купити ґрунт або придбати спеціальний субстрат із торфу для кактусів у спеціалізованих магазинах для рослин. Але кактус не вередлива рослина, тому можна посадити його у звичайну землю. Головне, щоб вона була розсипчастою та добре пропускала повітря.

Як пересадити кактус

  1. Візьміть горщик і на його дно насипте трохи ґрунту. Щоби витягнути колючку і не поранитися, візьміть газету або заверніть у кілька шарів у паперовий рушник. Газету необхідно згорнути щонайменше у 5 шарів. Оберніть папір навколо кактуса і міцно візьміться за нього.
  2. Переверніть рослину на бік та обережно потягніть за неї. Якщо він погано виходить, потрібно підштовхнути кактус через отвори знизу.
  3. Перед тим як садити рослину в новий горщик, перевірте кореневу систему. На ній не повинно бути пошкодженого коріння або шкідників.
  4. Якщо корінь кактуса нездоровий на вигляд, видаліть ножем усі гнилі ділянки.
  5. Після цього встановіть рослину прямо по центру горщика, а потім обережно зніміть папір з кактуса.
  6. З боків додайте ґрунт, постукуючи по вазону. Це потрібно для того, щоб грунт рівномірно розподілився у горщику.
  7. Після пересадки поливати рослину не потрібно.

Як доглядати за кактусом після пересадки

  1. Поливай кактус за тиждень після пересадки. Якщо рослина слабка, здійснювати перший полив необхідно через 2 тижні.
  2. Одразу  після того, як ви пересадили вазон, поставте його у темне місце. Кактус не повинен стояти кілька тижнів під прямим сонячним промінням.
  3. Через місяць можна підгодовувати кактус різними добривами.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Теги
Рослини садівництво
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь