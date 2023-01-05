Кактус – одна з найулюбленіших екзотичних рослин, яку вирощують на підвіконнях. Хоча ці колючки не потребують постійного поливу та уважного догляду, пересаджувати їх доволі складно. Робити це потрібно акуратно, купивши ґрунт і новий горщик. Як пересадити кактус – читайте у матеріалі
Коли пересаджують кактуси
Оскільки ростуть кактуси повільно, щороку їх пересаджувати не потрібно. Якщо ваш кактус тішить око протягом 3-5 років, то пересаджувати рослину вже можна. Якщо ви хочете просто пересадити кактус в інший горщик, то займатися цим можна будь-коли: хоч влітку, хоч взимку.
Найчастіше це роблять взимку або навесні. Важливо пересаджувати екзотичну рослину відразу після того, як ви придбали її в магазині.
В який горщик потрібно пересаджувати кактус
- Потрібно підібрати кактусу горщик, який буде більшим за минулий. Наприклад, на 2-3 см. У горщику обов'язково мають бути дренажні отвори. Це позбавить зайвої вологи під час поливу, і ви зможете через кілька років подивитися, чи потрібно пересаджувати рослину. Наприклад, якщо коріння вже виглядає з отворів – саме час поміняти горщик на більший.
- Якщо у кактуса велике кореневище, потрібно садити його не в горщик на розмір більше, а в дуже глибоке кашпо.
В яку землю треба пересаджувати кактус
Ви можете купити ґрунт або придбати спеціальний субстрат із торфу для кактусів у спеціалізованих магазинах для рослин. Але кактус не вередлива рослина, тому можна посадити його у звичайну землю. Головне, щоб вона була розсипчастою та добре пропускала повітря.
Як пересадити кактус
- Візьміть горщик і на його дно насипте трохи ґрунту. Щоби витягнути колючку і не поранитися, візьміть газету або заверніть у кілька шарів у паперовий рушник. Газету необхідно згорнути щонайменше у 5 шарів. Оберніть папір навколо кактуса і міцно візьміться за нього.
- Переверніть рослину на бік та обережно потягніть за неї. Якщо він погано виходить, потрібно підштовхнути кактус через отвори знизу.
- Перед тим як садити рослину в новий горщик, перевірте кореневу систему. На ній не повинно бути пошкодженого коріння або шкідників.
- Якщо корінь кактуса нездоровий на вигляд, видаліть ножем усі гнилі ділянки.
- Після цього встановіть рослину прямо по центру горщика, а потім обережно зніміть папір з кактуса.
- З боків додайте ґрунт, постукуючи по вазону. Це потрібно для того, щоб грунт рівномірно розподілився у горщику.
- Після пересадки поливати рослину не потрібно.
Як доглядати за кактусом після пересадки
- Поливай кактус за тиждень після пересадки. Якщо рослина слабка, здійснювати перший полив необхідно через 2 тижні.
- Одразу після того, як ви пересадили вазон, поставте його у темне місце. Кактус не повинен стояти кілька тижнів під прямим сонячним промінням.
- Через місяць можна підгодовувати кактус різними добривами.