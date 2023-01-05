Коли пересаджують кактуси

Оскільки ростуть кактуси повільно, щороку їх пересаджувати не потрібно. Якщо ваш кактус тішить око протягом 3-5 років, то пересаджувати рослину вже можна. Якщо ви хочете просто пересадити кактус в інший горщик, то займатися цим можна будь-коли: хоч влітку, хоч взимку.

Найчастіше це роблять взимку або навесні. Важливо пересаджувати екзотичну рослину відразу після того, як ви придбали її в магазині.