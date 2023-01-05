Кактус – одно из самых любимых экзотических растений, выращиваемых на подоконниках. Хотя эти колючки не нуждаются в постоянном поливе и внимательном уходе, пересаживать их довольно сложно. Делать это нужно аккуратно, купив грунт и новый горшок. Как пересадить кактус – читайте в материале.
Когда пересаживают кактусы
Так как растут кактусы медленно, каждый год их пересаживать не нужно. Если ваш кактус радует глаз на протяжении 3-5 лет, то пересаживать растение уже можно. Если вы хотите просто пересадить кактус в другой горшок, то заниматься этим можно в любое время: хоть летом, хоть и зимой. Чаще всего это делают зимой или весной. Важно пересаживать экзотическое растение сразу же после того, как вы приобрели его в магазине.
В какой горшок нужно пересаживать кактус
- Нужно подобрать кактусу горшок, который будет больше прошлого. Например, на 2-3 см. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия. Это избавит от лишней влаги при поливе и вы сможете через несколько лет посмотреть, нужно ли пересаживать растение. Например, если корни уже выглядывают из отверстий – самое время поменять горшок на большой.
- Если у кактуса большое корневище, нужно сажать его не в горшок на размер побольше, а в очень глубокое кашпо.
В какую землю нужно пересаживать кактус
Вы можете купить грунт или приобрести специальный субстрат из торфа для кактусов в специализированных магазинах для растений. Но кактус не привередливое растение, поэтому можно посадить его в обычную землю. Главное, чтобы она была рассыпчатой и хорошо пропускала воздух.
Как пересадить кактус
- Возьмите горшок и на его дно насыпьте немного почвы. Чтобы вытащить колючку и не пораниться, возьмите газету или сверните в несколько слоев бумажные полотенца. Газету необходимо свернуть как минимум в 5 слоев. Оберните бумагу вокруг кактуса и крепко возьмитесь за него.
- Переверните растение на бок и осторожно потяните. Если он плохо выходит, нужно подтолкнуть кактус через отверстия внизу.
- Перед тем как сажать растение в новый горшок, проверьте корневую систему. На ней не должно быть поврежденных корней или вредителей.
- Если корень кактуса выглядит нездоровым, удалите с него ножом все гнилые участки.
- После этого установите растение прямо по центру горшка, затем осторожно снимите бумагу с кактуса.
- По бокам добавьте почву, постукивая по вазону. Это нужно для того, чтобы грунт равномерно распределился по горшку.
- После пересадки поливать растение не нужно.
Как ухаживать за кактусом после пересадки
- Поливай кактус через неделю после пересадки. Если растение слабое, то осуществлять первый полив необходимо через 2 недели.
- Сразу после того, как вы пересадили вазон, поставьте его в темное место. Кактус не должен стоять несколько недель под прямыми солнечными лучами.
- Через месяц можно подкармливать кактус различными удобрениями.