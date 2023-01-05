Когда пересаживают кактусы

Так как растут кактусы медленно, каждый год их пересаживать не нужно. Если ваш кактус радует глаз на протяжении 3-5 лет, то пересаживать растение уже можно. Если вы хотите просто пересадить кактус в другой горшок, то заниматься этим можно в любое время: хоть летом, хоть и зимой. Чаще всего это делают зимой или весной. Важно пересаживать экзотическое растение сразу же после того, как вы приобрели его в магазине.