Зазвичай головною проблемою перед подорожжю стає збирання валізи. Вмістити усі речі – це завдання не з простих. Інколи доводиться жертвувати одними речами, щоб взяти інші.

Саме для цього ми й підібрали для вас декілька порад, щоб кожен міг компактно скласти свою валізу.

Напишіть список речей, які ви плануєте взяти

Варто відповідально та ретельно обдумати перелік речей, які вам потрібні. Складіть список, а потім викресліть речі, без яких ви можете обійтися. Це може бути зайвий светр, пара взуття та інше.

Вирішіть, в яких речах ви плануєте вирушити у поїздку. Знову ж, якщо ви подорожуєте літаком, одягніть найбільш об’ємні предмети гардеробу на себе.

Також варто продумати, які речі ви покладете в основний багаж, а які – до ручної поклажі.

Зазвичай в поклажу беруть з собою цінні речі: гаманець, документи, ноутбук. Також можна покласти серветки та кофту.

Складаємо речі

Усі важкі й об’ємні речі обов’язково кладемо на дно валізи (бажано взагалі їх одягнути на себе).

Шкарпетки та нижню білизну можна помістити в пакет та запхнути у взуття. Так ви зекономите місце.

Переконайтесь, що одяг поєднується між собою. Комбінуйте речі так, щоб ви могли їх одягнути хоча б двічі.

Як правильно та компактно скласти футболки, кофти, джинси та інший одяг у валізу?

Складайте речі рулоном. Зазвичай одяг так менше мнеться:

якщо це кофта чи футболка, рукава ми завертаємо всередину;

якщо ж це джинси чи інші брюки, акуратно з’єднуємо одну штанину з іншою.

Також пасок, зарядні, купальник (якщо ви їдете на море) та подібні речі можна покласти у вільні щілини між одягом.

Якщо ж ви берете з собою речі, які легко мнуться: піджак, сорочку тощо

Покладіть такий одяг в низ валізи так, щоб брюки чи піджак трішки звисали з неї. Зверху можете спакувати інші необхідні вам речі. Після цього акуратно заверніть піджак чи брюки. Ось і все!

Щоб спакувати сорочку:

рукава складіть назад по лінії плечей;

потім тричі зверніть сорочку горизонтально.

Для більш щільного розміщення речей у валізі, використовуйте вакуумний пакет. Покладіть у нього речі та випустіть повітря (це можна зробити за допомогою звичайного пилососа) — об’єм стає втричі менший.

Але варто подбати і про те, щоб дорогою назад вам вдалося повторити такий трюк. Тому вибирайте пакети, які не потребують використання додаткових пристроїв.

Також не забудьте позначити якось свою валізу. Можливо це буде наліпка чи напис. Так ви швидко зможете знайти свій багаж в аеропорту.

Ознайомтесь з переліком речей, які можна з собою брати

Якщо ви подорожуєте країною, можете взяти з собою майже будь-що.

Проте якщо перетинатимете кордон, у вас з’являються певні обмеження.

Якщо це ручна поклажа:

ви не можете брати з собою рідину. Максимум — це пляшечки до 100 мл, які повинні бути складені в прозорий пакет (не ховайте їх на дно сумки, часто їх перевіряють в аеропортах);

також не варто далеко ховати ваші електронні прилади: телефон, ноутбук, планшет та інше (такі речі попросять викласти в окремий бокс);

обов’язково ознайомтесь з іншими правилами на сайті своєї авіакомпанії.

Якщо ж це основний багаж, то:

максимально якісно запакуйте всю рідину: шампуні, зубну пасту, будь-які інші тюбики;

крихкі речі краще покласти в центр валізи. Так їх буде захищати м’який одяг;

обов’язково зважте вашу сумку (щоб потім не платити штраф).

Усе! Тепер ви вмієте складати валізу.